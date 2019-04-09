Son Dakika Haberleri: Başkan Işık, Vatandaşların Tebriklerini Kabul Ediyor

Başkan Işık, Vatandaşların Tebriklerini Kabul Ediyor

1 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hemşehrilerini makamında ağırlayıp, tebriklerini kabul ediyor.

Başkan Işık, Vatandaşların Tebriklerini Kabul Ediyor, System.String[]
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hemşehrilerini makamında ağırlayıp, tebriklerini kabul ediyor.

5 Nisan Cuma günü mazbatasını alarak Belediye Başkanlığı görevine başlayan Işık, başkanlık makamında vatandaşlarımızın tebriklerini kabul ediyor, ziyarete gelenlerle sohbet edip talepleri dinliyor.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alim Işık, ilk mesai gününde kendisini yalnız bırakmayan hemşehrilerine teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Işık'a görevinde başarılar dileyen vatandaşlar, kendisine her zaman sahip çıkacaklarının mesajını verdi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:21 Kaynak: İHA

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