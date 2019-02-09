Başkan Işık, Yeşilada'da Davullarla Karşılandı

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, Biga Belediye Başkanı ve CHP
'li aday İsmail Işık
, Yeşilada Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü lokalinde Hamdibey
Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kalabalığın ilgisi ile miting havasında geçen kahve ziyaretinde, Başkan Işık mahalle sakinlerinin sevgi gösterileri ile karşılandı.
Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "5 yıl önce bizlere güvendiniz. Bizlere bu kente hizmet etme görevini verdiniz. Bizler de Biga'ya hizmet etme onurunu yaşadık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biga'da belki de siyasi kimliğimiz dikkate alındığında en politik kişi benim. 3 dönem CHP Biga İlçe Başkanlığı yaptım. 2 defa aday oldum. Bu da 3'üncüsü. Görevde bulunduğum süre boyunca partili partisiz ayırmaksızın Bigamıza hizmet ettim. Kimseyi siyasi görüşü nedeniyle dışlamadım. Kimseye siyasi kimliğine göre tavır sergilemedim. Bu nedenle bugün karşınıza yine rahatlıkla çıkabiliyorum. Bundan sonra böyle olacak. Bana Bizim İsmail dediniz. Ben de sizin İsmail olma konusunda asla taviz vermedim. Göreve geldiğimizde Hamdibey Mahallemizde evleri yağmur suları basıyordu. Hemen Haziran ayında ilk iş olarak 3 ayrı noktadan binlik borularla yağmur sularını Kocabaş
Çayı'na taşıdık. O zamanlar her yağmur yağdığında çizmelerle sokağa çıkar, evlere su baskınları olduğu için üzülürdük. Allah'a şükür kısa sürede sorunu çözdük. Artık yağmur yağdığında evleri su basacak mı diye düşünmüyoruz. Artık mahallemizde herkes rahat ve huzurlu bir şekilde yastığa başını koyabiliyor. Burası Biga'mızın üç girişinden biri. Misafirlerimizi bu caddeden karşılıyoruz. Burada yaptığımız yol düzenlemesiyle hem modern bir görüntü ortaya çıktı, hem de araçlarımıza otopark alanı ürettik. Biga'mıza ışık ışık bir giriş kazandırdık. Sadece Gün Caddesi, Yayla sokaklarda sorun kaldı. O bölgelerde kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözdük. Şimdi de yol çalışmalarına başladık. O sorunları da çözeceğiz. Altyapıları tamamlamadan yol çalışması yapmak memleketimize ayıp. Biz tekrar tekrar yol kazıp çalışma yapmak istemiyoruz. Bundan dolayı çalışmalarımız biraz yavaş ilerliyor görünebilir. Ancak mahalle sakinlerimizin sabrı ve desteği ile bu sorunlarımızı da hep birlikte aşacağız. 5 yıl önce Yeşilada Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü lokalimizde Genel Kurul'a katılmıştık. Kulübümüze tapunun verilemeyeceği iddia edilmişti. Biz de vereceğimizi söylemiştik. Sözümüzü tuttuk. Kulübümüze tapusunu teslim ettik. Adaspor'un da kullanımında olan ama mülkiyeti kulübe ait olmayan yerleri vardı. Onların da tapularını teslim ettik. Yine Biga Ticaret Borsası'nın yapmış olduğu anaokulunun yer tahsisini biz gerçekleştirdik. Oradaki parkı Kocabaş Çayı'nın kıyısında yapacağımız çalışmalara dahil ettik. Adaspor ile Arapdede Köprüsü arasında düzenlemeler yapıyoruz. Bu bölgede hem yolları yenileyeceğiz. Hem de çay boyuna otoparklar, oyun parkları, kafeteryalar ve yeşil alanlar kazandıracağız. İnsanların gezip eğlenebileceği, keyifli zaman geçirebilecekleri büyük bir sosyal alan ortaya çıkaracağız. Çalışmalarımıza başladık. Havaların da güzel gitmesiyle çalışmalarımızı hızlandıracağız. Biz belediyeciliği 2 aşamada gerçekleştiriyoruz. Birincisi ayrım yapmadan hizmet ediyoruz. Sadece yol, su ve kanalizasyon işleriyle uğraşmıyor, eğitim, kültür, sanat ve ekonomik faaliyetlere de yer veriyoruz. Bizim yaptığımız Alışveriş Günleri başta olmak üzere birçok etkinlik çevre ilçe belediyelerince de örnek alınıyor. 2. aşama ise belediyeciliği 7/24 ulaşılabilir bir hale getirdik. Doğumdan ölüme vatandaşlarımızın yanında olmak üzerine bir sistem kurduk. Bu hizmetlerin kalıcı hale gelmesi, yaptığımız işlerin yarım kalmaması için bir dönem daha adayım. Bizim amacımız belediyeciliği ileri taşımaktı. 5 yıl içinde bunu başardık. Şimdi daha güzelini ortaya çıkarmak için bir 5 yıl daha sizlerden yetki istiyoruz. Biz Atatürk Kültür Merkezi
'ni inşa ettik. 12 bin metrekare kapalı alanı olan merkezimiz, Güney Marmara
'nın en büyüğü. 3600 vatandaşımız haftalık olarak bu merkezden yararlanıyor. Bu vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Biz en çok çocuklarımızın belediyesi olmayı öncelik haline getirdik. Bu kursların dışında yaptığımız kültür ve sanat etkinliklerine çevre ilçelerden vatandaşlarımız geliyor. Şehir Parkımızı 2016 yılında ilçemize kazandırdık. İlçemizin gözbebeği haline geldi ve ilgi odağı oldu. Dün karşı çıkanlar bugün projeyi sahiplenmeye kalkıyorlar. Kapalı Pazaryeri
talihsiz bir şekilde yıkıldı. Belediyemiz imkanlarıyla daha modern, daha sağlam ve daha büyük bir Kapalı Pazaryeri'ni ilçemize kazandırdık. Katlı otoparkımızı hizmete açtık. İlçe merkezimizi açıkhava alışveriş merkezi şeklinde yeniden düzenledik. Zaten tek yön kullanılan yollarımızı düzenleyip, kaldırımlarımızı genişlettik. Bu projemiz hem esnafımız için çok yararlı oldu, hem de ilçe merkezimize modern bir hava kattı. İnsanlarımız rahat bir şekilde sokaklarda dolaşıyorlar. İki kreş, iki sağlık ocağı açtık. Bunlardan bir sağlık ocağı ve bir kreşimiz Hamdibey Mahallemizde. Kısa zamanda çok çalıştık. Daha çok çalışacak enerji ve vizyona sahibiz" şeklinde konuştu.
Başkan Işık konuşmanın ardından mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı. - ÇANAKKALE