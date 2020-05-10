Başkan Işıksu, 100 yaşının üzerindeki ve şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Işıksu, 100 yaşının üzerindeki ve şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Işıksu, 100 yaşının üzerindeki ve şehit annelerini ziyaret etti

32 dakika önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 100 yaşını doldurmuş ve şehit annelerinin anneler gününü kutladı.

Başkan Işıksu, 100 yaşının üzerindeki ve şehit annelerini ziyaret etti, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 100 yaşını doldurmuş ve şehit annelerinin anneler gününü kutladı.


Adapazarı'ndaki 100 yaşının üzerindeki anneler; 15 Temmuz Camili Mahallesi'nden Havva Uysal, Tuzla Mahallesi'nden Ümmügül Kuvel ve Fatma Halil, Kurtuluş Mahallesi'nden Rabia Yıldırım, Çukurahmediye Mahallesi'nden Esma Öztürk ile şehit anneleri; Yenigün Mahallesi'nden Şazime Kara, Kurtuluş Mahallesi'nden Berrin Hayta ve Hızırtepe Mahallesi'nden Nuriye Kıroğlu'na Anneler Günü ziyareti gerçekleştiren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, iyi dileklerini iletti ve hediye takdiminde bulundu. Başkan Mutlu Işıksu ziyaretler kapsamında ayrıca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nden 100 yaşının üzerinde olan Fatma Yalçın'a olan ziyaretine eşlik etti.


Zor günler yerini güzel günlere bırakacak


Başkan Mutlu Işıksu, ziyaret programlarının yanısıra sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarla sohbet ederek moral verdi. Işıksu, "Büyüklerimizin tecrübeleri de göstermektedir ki, zor günler elbet geçer, yerine daha güzel günler gelir. İnşaallah bu sıkıntılı süreci hep birlikte en az hasarla atlatacağız" diye konuştu.


Nefesleri sıhhatli, gülümsemeleri daim olsun


Ziyaretleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, "Dünyada yaşanan salgın hastalık ülkemizi de etkiliyor. Hastalıkla mücadele günlerinde annelerimiz, yaşanan tedbirler nedeniyle aileleri ve dostları ile birlikte alıştığı muhabbet ve sevgi dolu ortamlardan uzak kalıyor. Adapazarı Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan herkesin bu zor günleri en az hasarla atlatması için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. Rabbimizin (c.c.) "Anneye iyilik et."; Peygamber Efendimizin (s.a.v) "Cennet, annelerin ayakları altındadır." emirlerine hürmet ve itaatle, başta çok kıymetli şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin değeri ölçülemez ayak izlerini takip etmeye devam edeceğiz. Ömürleri uzun, nefesleri sıhhatli, gülümsemeleri daim olsun. Bugün değil her gün, Anneler Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 07:46 Kaynak: İHA


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