Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu: "Adapazarı'nı hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız"
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Başkan Işıksu: "Adapazarı'nı hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız"

1 saat önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, şehir merkezinin tüm ticari noktalarında esnafla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Işıksu:
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, şehir merkezinin tüm ticari noktalarında esnafla buluşmaya devam ediyor.

Dükkanları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Işıksu, esnafın talep ve düşüncelerini dinledi. Adapazarı'nın bu şehrin ruhu ve merkezi olduğunu söyleyen Başkan Işıksu, "Son hafta içerisinde Çark Caddesi, Yuvam Sokak, Dar Sokak, Yenicamii ziyaretlerimizde esnafımızla, hemşehrilerimizle buluştuk, meselelerimizi, dertlerimizi konuştuk. Adapazarı, bu şehrin ruhudur, merkezidir. Adapazarı bizim için çok değerli. Hepimizin gözbebeği. Bugün de ticaretin bir diğer noktası, Katlı Pazar'dayız. Eminim ki hemşehrilerim bana hak verecekler. Adapazarı çok güzel ve bereketli bir şehir, Adapazarı güzelliğini, sıcaklığını, bereketini hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Her şeyi konuşmaya, tüm meseleleri mercek altına almaya devam edeceğiz, etmeliyiz" dedi.

Çalışmalarındaki ana gündemlerini vurgulayan Başkan Işıksu, "Kadim geçmişimiz, zamanın ruhu ile bugünü doğru okuma, geleceği kapsamlı ve bilimsel yöntemlerle, uzman görüşleriyle, kurumlarla dayanışma içerisinde planlama, bunlar bizim ana gündemlerimiz olmaya devam edecek. Israrla vurguluyoruz. Adapazarı'nı biz hemşehrilerimizle, esnafımızla, ticaret erbabımızla, tüm kesimlerimizle, milletimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:28 Kaynak: İHA
Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel
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