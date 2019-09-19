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Başkan Işıksu aşure etkinliklerinde öğrencilerle buluştu

59 dakika önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Fatih İmam Hatip Ortaokulu ve Karakamış İlkokulu'nda düzenlenen aşure etkinliklerine katıldı.

Başkan Işıksu aşure etkinliklerinde öğrencilerle buluştu, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Fatih İmam Hatip Ortaokulu ve Karakamış İlkokulu'nda düzenlenen aşure etkinliklerine katıldı.


Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve AK Parti Adapazarı İlçe Başkan Yardımcısı Sabahattin Çakar ile birlikte Fatih İmam Hatip Ortaokulu ile Karakamış İlkokulu'nda düzenlenen aşure etkinliklerine katılarak öğrencilerle buluştu. Etkinliklerde Fatih İmam Hatip İlkokulu Müdürü Rıdvan Badanka ile Karakamış İlkokulu Müdürü Hasan Çelik, Karakamış Mahallesi Muhtarı Mesut Arslan da hazır bulundu.


Etkinliklerde öğrencilerle bol bol sohbet eden Başkan Işıksu, "Bizi biz yapan, kardeşliğimizi pekiştiren bu manevi günlerin okullarımızda da etkinliklerle yaşatılması, kültürümüzün gelecek nesle taşınması açısından büyük önem taşıyor. Okul yönetim, idare, öğretmen ve öğrenci velilerine emekleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizle her zaman beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise, "Bugün her iki okul yönetimimiz tarafından Aşure ayı nedeni ile düzenlenen etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliklerde emeği geçen okul yönetimlerini kutluyor, bizlerle her zaman beraber olan, destek veren Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
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