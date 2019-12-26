Başkan Işıksu, Budaklar'da mahalle sakinleri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Işıksu, Budaklar'da mahalle sakinleri ile buluştu - Son Dakika

Başkan Işıksu, Budaklar'da mahalle sakinleri ile buluştu

6 saat önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte mahallelerde gerçekleştirdiği istişare toplantılarını sürdürüyor.

Başkan Işıksu, Budaklar'da mahalle sakinleri ile buluştu, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte mahallelerde gerçekleştirdiği istişare toplantılarını sürdürüyor.


Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı mensupları ve ilgili müdürlerin de katıldığı toplantılarda mahalle muhtarları ve vatandaşların görüşlerini alan Başkan Işıksu, taleplerle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunuyor. Budaklar Mahallesi'ndeki istişare toplantısında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, Nisan ayından itibaren bereketli bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve 2020 yılına hazır olduklarını vurguladı.


Mahallelerin ihtiyaçlarını temel alan çalışmaları hayata geçirirken mutlaka istişareli hareket ettiklerini belirten Başkan Işıksu, "Adapazarılı hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, mahallelerimize yaptığımız ziyaretler son derece verimli geçiyor. Tüm mahallelerimizin bugünü ve geleceğini dert edinerek, gece gündüz gayretli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Adapazarı'mızın yüzü hep gülsün istiyoruz. Tabi bu isteğimizi sonuçlandırmak için de hemşehrilerimizin memnuniyetini esas alan çalışmalar yapmalıyız. Adım adım ilerleyecek ve Budaklar'ımızı, tüm mahallelerimizi çok daha güzel görünüme kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Işıksu'nun konuşmasının ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Özden, Adapazarı Belediyesi'nin imar çalışmaları ile ilgili mahalle sakinlerine bilgiler verdi. Budaklar Mahallesi Muhtarı İrfan Erdil, gerçekleştirilen istişare toplantısı için Başkan Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti. Erdil, "Mutlu Başkanımız ve ekibi biz muhtarlarla her daim koordine halinde. Başkanımıza bizlerle olduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:59 Kaynak: İHA
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