Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu'dan amatör spora destek
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Başkan Işıksu'dan amatör spora destek

1 saat önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ile birlikte Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ile buluştu.

Başkan Işıksu'dan amatör spora destek, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ile birlikte Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri yöneticileri ile buluştu.


Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen buluşmada amatör kulüplerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yeni sezonun başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Başkan Işıksu, Adapazarı'nın spor yaşamında da daha ileri noktalarda olması için gerçekleştirilen çalışmalarda yer almak istediklerini vurguladı.


Başkan Işıksu 84 mahalleye hitap eden 24 kulübe destek vereceklerini belirterek, "Adapazarı'mızı çok seviyoruz ve her alanda daha başarılı olması için hep birlikte gayret ediyoruz. Amatör spor kulüplerini bu anlamda önemsiyoruz. Yöneticilerimizle zaman zaman farklı vesilelerle bir arada oluyorduk, hep birlikte bir toplantı düzenlemek istedik. Bizlere ilgi gösteren amatör spor kulüpleri camiamıza teşekkür ediyorum. 84 mahallemize hitap eden 24 kulübümüzle beraberiz ve destek vereceğiz. Karaman Spor Kompleksimizi amatör spor kulüplerimizin daha çok kullanmalarını sağlayacağız. İhtiyaçlarına cevap verecek desteklerimizi de yeni sezon öncesi tamamlamış olacağız. Adapazarı'mıza faydalı olacak hangi çalışma var ise biz o çalışmada mutlaka yer almak isteriz" dedi.


Amatör Spor Kulüpleri yöneticilerinin gerçekleştirilen toplantıdan ve alınan kararlardan oldukça memnun olduğu gözlenirken, yöneticiler, Başkan Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel'e teşekkür etti. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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