Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu - Son Dakika

Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Partili Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Behlül Bayrak ile birlikte Dar Sokak ve Katlı Pazar'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti, istişarelerde bulundu.

Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Partili Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Behlül Bayrak ile birlikte Dar Sokak ve Katlı Pazar'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti, istişarelerde bulundu.

Adapazarı'nın ticaret şehri olduğunun altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, şehir kültüründe esnafın yerinin apayrı olduğunu vurguladı. Adapazarı'nın mayasında da dayanışmanın olduğunu aktaran Başkan Işıksu, "Şehrimizin tarihine baktığımızda birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini görüyoruz. Esnaf kültürü Adapazarı'mızın mayasında vardır. Bizler de ilk günden itibaren hep beraberiz, kurduğumuz yakın ilişkilerle sorunları en aza indirme gayretimiz, hep güzel hizmetler sunma gayemiz var. Bereket ve kardeşliği önceleyen kıymetli esnafımızın morali hep üst seviyede olsun, onları destekleyecek çalışmalar yaparak, ticaret şehri Adapazarı'mızın potansiyelini birlikte değerlendirelim istiyoruz. Dayanışma ve istişare kültürünü güçlü tutarak esnafımızla gece gündüz bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu
Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu
Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu
Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu
Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu
Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu
Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Ticaret, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Işıksu'dan dayanışma vurgusu - Son Dakika

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