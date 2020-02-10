Başkan Işıksu'dan imar çalışmalarında birlik mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Işıksu'dan imar çalışmalarında birlik mesajı - Son Dakika

Başkan Işıksu'dan imar çalışmalarında birlik mesajı

6 saat önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Yusuf Özden ve Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri ve ilçe teşkilat mensupları ile birlikte mahalle buluşmalarını sürdürüyor.

Başkan Işıksu'dan imar çalışmalarında birlik mesajı, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Yusuf Özden ve Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri ve ilçe teşkilat mensupları ile birlikte mahalle buluşmalarını sürdürüyor.


Başkan Işıksu son olarak Karaköy Mahallesi'ndeydi. Muhtar Mehmet Hanefi Kaya ve mahalle sakinlerini tek tek dinleyen Başkan Mutlu Işıksu, talepleri not aldı, anlık talimatlar verdi.


İmar çalışmalarının öneminden bahseden Başkan Işıksu, vatandaşın onayı ve desteği olmadan başarılı olmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Işıksu, "İmar çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Karaköy mahallemizin kırsal alan sınırlarına yönelik uygulamalı imar planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisimizce onaylandı ve 6 Şubat Perşembe gününden itibaren bir aylık askıya çıktı. Milletimizin sorunu, bizim sorunumuzdur. Çalışma yaparken hemşehrilerimizin onayı ve desteği olmadan ilerlememiz söz konusu değil" dedi.


Halka Birlikte Yönetim İlkesinden hareketle tüm çalışmaları devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Mutlu Işıksu, "Bizim bakış açımız nettir. Halka Birlikte Yönetim ilkemizin gereği olarak milletimizin memnuniyeti esaslı çalışmaya devam edeceğiz. Aşabileceğimiz tüm meselelerin üzerinde hassasiyetle duruyoruz. İmar çalışmalarımızı tamamlayalım, altyapı kurumlarının önü açılsın, mahallelerimizin mevcut sorunlarını çözelim istiyoruz. Toplantımız sonrasında da hem Plan Proje Müdürlüğümüzden hem de muhtarımızdan bilgi akışı devam edecek. Adım adım ilerleyecek ve Adapazarı'mızı inşallah hep birlikte daha da güzelleştireceğiz"diye konuştu.


Karaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Hanefi Kaya, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Mutlu Işıksu ve ekibine teşekkür etti. Mahallelerinin mevcut sorunlarının çözüleceğine dair inancını paylaşan Kaya, bu süreçte Adapazarı Belediyesi ile birlikte çalışacaklarını dile getirdi. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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