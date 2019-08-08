Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu, "Esnaf mutlu olursa Adapazarı mutlu olur"
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Başkan Işıksu, "Esnaf mutlu olursa Adapazarı mutlu olur"

50 dakika önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, esnaf buluşmalarına devam ediyor.

Başkan Işıksu,
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, esnaf buluşmalarına devam ediyor.

Başkan Mutlu Işıksu, başkan yardımcısı Yusuf Özden ve AK Parti Adapazarı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sabahattin Çakar ile birlikte Lüleci Sokak esnafı ile kahvaltıda buluşarak esnafın talep ve düşüncelerini dinledi. Adapazarı'nı daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışma kültürünü daha da güçlendirecek çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, "Lüleci Sokak, Çark Caddemiz için, Adapazarımız için çok önemli. Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarımız'da ticaretin daha da canlanması için çalışmalarımız sürecek. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla Lüleci Sokak da çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye Adapazarılı esnafımızla birlikte çok teşekkür ediyoruz. Esnaf mutlu olursa Adapazarı mutlu olur. Adapazarı Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayreti göstermeye ve projelerimizi hayata geçirmeye kararlıyız. Hep birlikte daha çok çalışmaya devam inşallah" dedi. - SAKARYA
Mutlu Işıksu, Adapazarı, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:36 Kaynak: İHA
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