Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu: "Hedefimize hemşehrilerimizle birlikte ulaşacağız"
Son Dakika Güncel Başkan Işıksu: 'Hedefimize hemşehrilerimizle birlikte ulaşacağız' - Son Dakika

Başkan Işıksu: "Hedefimize hemşehrilerimizle birlikte ulaşacağız"

6 saat önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretleri kapsamında son olarak Şeker Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Işıksu:

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretleri kapsamında son olarak Şeker Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.


AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ile birlikte, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinleyen Işıksu, anlık talimatlar verdi ve belediye çalışmalarını vatandaşlarla birlikte değerlendirdi.


Şeker Mahallesi'nin teveccühünden duyduğu memnuniyeti paylaşan Başkan Işıksu, "Şeker Mahallemiz sağ olsun her zaman bizimle. Gösterdiğiniz teveccüh için kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin isteği ile Adapazarı'mızın yönetimini emanet aldığımızdaki o ilk günden bugüne hamdolsun çok güzel mesafe kat ettik. Bunu hep birlikte yaptık. Adapazarı Belediyesi 7/24 hemşehrilerimizin emrindedir. Sizler söylemeye, bizler de elimizden gelen tüm gayretimizi göstererek uygulamaya devam edelim. Bizler hedefimize, masa başından değil, sokaktan ulaşmak istiyoruz. Halkla Birlikte Yönetim ilkemizin bizlere çizdiği istikamet doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulisleri sallayan iddia: Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı güvendiği isme bırakabilir
Yıkım endişesi saran vatandaştan Kemal Sunal taktiği çözüm: Evini kamyon kasasına monte etti AK Partili vekilden İmamoğlu'na ilginç eleştiri: Horolop şorolop adam! Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 18:14:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu: "Hedefimize hemşehrilerimizle birlikte ulaşacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]