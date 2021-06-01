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Başkan Işıksu: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Işıksu: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"

01.06.2021 18:15
Başkan Işıksu:

Adapazarı Belediyesi'nin Haziran Meclisinde, çalışmaları hızla devam eden projeler ile ilgili detayları açıklayan ve müjdeler veren Başkan Işıksu, "Kamu ve vatandaş menfaatini gözetiyor, istişarelerle çözümler üretiyor, hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmak için çok çalışıyoruz.

Adapazarı Belediyesi'nin Haziran Meclisinde, çalışmaları hızla devam eden projeler ile ilgili detayları açıklayan ve müjdeler veren Başkan Işıksu, "Kamu ve vatandaş menfaatini gözetiyor, istişarelerle çözümler üretiyor, hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmak için çok çalışıyoruz. Doğru bildiğimizin sonuna kadar arkasındayız ve inandığımız yolda yürümeye, Adapazarı'mızı hedeflerine ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Adapazarı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, koronavirüs önlemleri eşliğinde, Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkan Mutlu Işıksu'nun başkanlığında, 7 maddelik gündemle toplanan meclis toplantısının başlangıcında konuşan ve Adapazarı Belediyesi'nin son dönemde çalışmaları hızla devam eden projeleri ile ilgili detaylı bilgiler veren Başkan Işıksu, "Tüm aşamaları kamuoyu ile anbean paylaşıyoruz. Tarihi İslam Ticaret Bankası Restorasyon ihalemizin tamamlanmasının ardından şimdi de yüklenici firma çalışma başlattı ve hızla ilerliyor. Planladığımızdan daha önce çalışmanın tamamlanacağını öngörüyoruz. Şehrimizin kalbindeki tarihi dokunuşla, Adapazarı'mızın kimliğine, ruhuna, tarihine saygıyla müze çalışmamızı hızla neticelendireceğiz" diye konuştu.

Proje çalışmalarının detaylarını paylaşmayı sürdüren Başkan Mutlu Işıksu, "ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi Projemizde İhale bitti, yer teslimi yapıldı ve yüklenici firma çalışmaya başladı. Gayet de güzel ve hızlı gidiyor. Güneşlerimize çok güzel bir proje kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje kapsamında Düğün Salonu, Etkinlik (Kına, Nişan) Salonu, Taziye Evi, Bebek Bakım Odası ve çok güzel nitelikte bir Semt Pazarı kazandırmış olacağız. 15 Temmuz Camili Mahallemize hayırsever desteğiyle Kreş ve Gündüz Bakımevi kazandırıyoruz. Binanın yapımı tamamlanmak üzere, küçük eksiklikler kaldı. Teşrifat hızla sürüyor. Bahçesinde düzenleme çalışmaları devam ediyor. İnşaallah hızlı bir şekilde güzel bir projemizi tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Hızırtepe ve 15 Temmuz Camili'ye Çocuk Hakları Projeleri geliyor

Başkan Mutlu Işıksu, Şeker ve Karaman Mahallelerindeki Çocuk Hakları Sokaklarının ardından Hızırtepe ve 15 Temmuz Camili Mahallelerine Çocuk Hakları Bahçesi ve Çocuk Hakları Adası projelerinin kazandırılacağı müjdesini verdi. Başkan Işıksu, "Bugün Meclisimizin gündeminde de var. Hızırtepe Mahallemize bir Çocuk Hakları Bahçesi, 15 Temmuz Camili Mahallemize de Çocuk Hakları Adası kazandırmak istiyoruz inşaallah. Mahallelerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Yeni çocuk parkları ve spor sahaları geliyor

Başkan Işıksu, açıklamalarının devamında projelerle ilgili şu detayları paylaştı: "Her mahallemizde çocuk parkımız var ve bu parkların, spor alanlarının sayısını artırmaya devam ediyoruz. 2021 yılı sonuna kadar, 34 çocuk parkı, 25 spor parkı ve 13 spor sahasını daha Adapazarı'mıza kazandıracağız. Salgın nedeniyle ara verdiğimiz çocuk etkinliklerimize de inşallah salgın sonrasında devam edeceğiz. Dernekkırı'nda Belediyemize ait 4.500 metrekare arazi üzerinde 900 metrekare kapalı alanı bulunan bir yapıda çalışma yapıyoruz ve Millet Evi olarak bölgedeki hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız ve önemli bir sosyal ihtiyacı karşılamış olacağız inşallah. Sunum ve etkinlik alanlarının olacağı projede çocuklar ve yetişkinler için eğitici ve öğretici faaliyetler yapılacak. Yetişkinler için bahçecilik, tarım, hayvan yetiştiriciliği, el sanatları, giyim, üretim vb. gibi birçok dalda eğitim verilmesini amaçlıyoruz. Nisan sonu ihalesini tamamladık. Yer teslimi yapıldı ve çalışma başladı. Mahallemi Güzelleştiriyorum Projemizi uyguladığımız mahallelerin çehresini değiştirdik ve hamdolsun gerek esnafımız, gerek hemşehrilerimiz, herkesten çok güzel ve olumlu dönüşler aldık. 2020 yılında Papuççular, Semerciler ve Yenigün'de 46 sokakta ve 1 caddede, altyapısı, aydınlatmaları, ağaçlandırmaları ve asfaltı ile güzel bir çalışmayı hayata geçirdik. Bu yıl proje kapsamında iki etap yapacağız. İlk etabın ihalesine 2 Haziran Çarşamba günü yani yarın çıkıyoruz. İkinci etabın ihalesine ise 29 Haziran'da çıkacağız. Toplam cadde ve sokak olarak 112 noktada olacağız. Yani 2020 yılına göre çalışmayı ikiye katlıyoruz. İlk ihale ile birlikte Yağcılar ve Güneşler'de 46 sokağa çok yakında giriyoruz. Bunların içinde Güler Sokak, Saadet Sokak ve Güneşler Köy içi Caddeleri de var. Daha sonra ikinci ihale ile Yenigün'ün ikinci kısmı, Orta Mahalle, Yahyalar ve Tığcılar'da 66 sokakta olacağız. Orta Mahalle Eski Hendek Caddesi'nde de çalışma yapacağız. Çalışma bittiğinde mahallelerimiz ve sokaklarımız daha önceki güzel örneklerde olduğu gibi bambaşka olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Meclis Gündemi

AK Parti'li meclis üyesi Hasan Karagüzel ve İYİ Parti'li meclis üyesi Ahmet Bıçkıcı'nın İsrail-Filistin meselesine dair görüşlerinin ardından 7 maddelik meclis gündemine geçildi. Meclis Gündeminin 3 maddesi İmar Komisyonuna havale edilirken, 3 madde oy birliği, 1 madde ise oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis Gündeminin 4. maddesine istinaden açıklamalarda bulunan AK Parti'li Meclis Üyesi Necdet Tömekçe, "Yeni kurulan bir partinin il başkanı Adapazarı Belediyemize yönelik rant iddialarıyla açıklamalarda bulundu. Belediyemiz bununla ilgili dün bir açıklama yaptı. Ben yine de ifade edeyim, Adapazarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclisleri ortak ve doğru kararı vermiştir ve kararlar komisyonlar ve meclislerce oy birliği ile alınmıştır. Sadece Bizim meclisimizde bir meclis üyesi çekimser kalmıştır. Gelen talep makul olduğu için, Adapazarı Belediyesi hiçbir kamusal zarara uğratılmadan konu çözüme kavuşturulmuştur. Bizler hem Belediyemizin menfaatlerini düşünerek hem de vatandaşlarımız arasında yaşanan sosyal problemleri çözüme kavuşturmak için mücadele ediyoruz" dedi. İYİ Parti'li Meclis Üyesi Türker Ergül ise, parti grubu olarak Tömekçe'nin açıklama yaptığı konuyu incelediklerini belirterek, "Biz gerekli incelemeleri yaptığımızda yapılan çalışmanın Adapazarı Belediyesi'nin menfaatleri ile çatışmadığını gözlemledik ve ilgili maddeye kabul oyu veriyoruz" diye konuştu.

Adapazarı hedeflerine ulaşmaya devam edecek

Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı'nı hedeflerine ulaştırmak için gayretli çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Meclis üyelerine ve çalışma ekibine teşekkür eden Başkan Işıksu, "Biz Adapazarı'mızı çok seviyoruz ve her alanda çok gayretli çalışmalara hep birlikte imza atıyoruz. Her zaman ifade ettim yeniden söylüyorum. Adapazarı Belediyesi hiçbir yanlış işin peşinde ya da savunucusu asla olmaz. Kamu ve vatandaş menfaatini gözetiyor, istişarelerle çözümler üretiyor, hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmak için çok çalışıyoruz. Doğru bildiğimizin sonuna kadar arkasındayız ve inandığımız yolda yürümeye, Adapazarı'mızı hedeflerine ulaştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Başkan Işıksu: İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz
Başkan Işıksu: İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz
Başkan Işıksu: İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz
Başkan Işıksu: İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz

Adapazarı Belediyesi, 15 Temmuz, Haziran, Camili, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Işıksu: 'İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz' - Son Dakika


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