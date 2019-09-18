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Başkan Işıksu, Karaman Mahallesinde incelemelerde bulundu

12 dakika önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ile Karaman Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Işıksu, Karaman Mahallesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ile Karaman Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.


Karaman Mahallesi Muhtarı Mustafa Çalık'ın da eşlik ettiği ziyarette, Başkan Işıksu, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel sorununda tehlike yaşayan vatandaşların talebine yönelik gerçekleştirilen istinat duvarı çalışmasını da yerinde gördü, vatandaşlarla sohbet etti.


Yenikent bölgesinin Adapazarı'nın göz bebeği olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Adapazarı'mızın her noktasında hamdolsun hızlı tespit ve etkin çözümler uygulamaya devam ediyoruz. Yenikent Bölgemizi de çok önemsiyoruz. Bugün de Karaman mahallemizdeyiz. Muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle her zaman beraber olacak, Yenikent Bölgemizin her noktasında hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalar yapmaya devam edecek ve sorunlara anlık müdahalelerimizi sürdüreceğiz" dedi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:40 Kaynak: İHA
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