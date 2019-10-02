Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu, mahalle sakinleri ile buluşmayı sürdürüyor
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Başkan Işıksu, mahalle sakinleri ile buluşmayı sürdürüyor

6 dakika önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle sakinleri ile buluşmayı sürdürüyor.

Başkan Işıksu, mahalle sakinleri ile buluşmayı sürdürüyor, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle sakinleri ile buluşmayı sürdürüyor.


Başkan Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık ve AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ile birlikte Yağcılar Mahallesi gençleriyle gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda gençleri dinleyen Başkan Işıksu, projelerinden bahsetti, gençlere öğütler verdi.


En çok destek gençlerden gelecek


Adapazarı'nın hedeflerine ulaşması için her kesimin desteğinin olması gerektiğini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Takdir edersiniz ki; biz belediye olarak kimse ile iş birliği yapmadan, birlik ve beraberliği daha da güçlendirmeden başarılı olmamız mümkün değil. Her fırsatta sokaklardayız, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Özellikle genç kardeşlerimize çok güveniyoruz. Adapazarı'mıza en çok desteğin gençlerimizden geleceğine de inanıyoruz. Umut edecek, hayal kuracak, gayret edecek ve hep birlikte çok çalışacağız" diye konuştu.


Mahalleler gençlerle güzelleşecek


Mahallelerin gençlerin fikirleri ve çalışma sürecine aktif katılımı ile daha da güzelleşeceğine olan inancını paylaşan Başkan Işıksu, "Genç kardeşlerimizin yaşadıkları sokaklara, mahallelerine borçlu olduklarını düşünüyorum. Bu borcu aidiyetlerini daha da güçlendirerek, fikirlerini her zaman bizlerle paylaşarak en güzel şekilde de ödeyeceklerdir. Mahallelerimizi gençlerimizle daha da güzelleştireceğiz. Şehrimizin sokaklarını bizlerle önemseyen, hayallerini paylaşan genç kardeşlerimizle hep birlikte Adapazarı'mızı hedeflerine ulaştıracağız. Gençler konuşacak, Adapazarı daha da gelişecek" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Yağcılar, AK Parti, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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