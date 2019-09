Başkan Işıksu, mahalle toplantılarını sürdürüyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle toplantılarına hız kesmeden devam ediyor.



Çamyolu ve Göktepe Mahallelerinde hemşehrileri ile buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, talep ve şikayetleri tek tek not alıp, gerçekleştirilen çalışmaları aktarırken, önemli mesajlar verdi.



Adapazarı'nın yönetimini emanet almak için göreve talip olduklarında şehri vatandaşlarla birlikte yöneteceklerini dile getirdiklerini ve 'Halkla Birlikte Yönetim' ilkesi doğrultusunda gece gündüz mesai yaptıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Her zaman ifade ettik. Hemşehrilerimizin taleplerini programa dahil etmeden, sokak sokak, Adapazarı'mızla hemhal olmadan başarılı olmamız mümkün değil. Her zaman sokaklarda olacağız. Sorunları tek tek tespit edecek ve gerekeni yapmak için gayret etmeye devam edeceğiz. İlçe Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, tüm ekibimiz alanları ile ilgili nakış işler gibi çalışıyor. İnşallah daha iyi olacak ve Adapazarı'mızı hep birlikte hedeflerine ulaştıracağız" dedi.



Çamyolu ve Göktepe mahalleleri ile ilgili çalışma programlarının olduğunu aktaran Başkan Işıksu, "Çamyolu Mahallemiz seçimlerde en yüksek desteği verdi, Allah onlardan razı olsun. Göktepe Mahallemiz de bizleri çok memnun etti. İnşallah bizler de bu teveccühe layık olmak için çok çalışmayı sürdürecek; mahallelerimizin eksiklerini hızla tamamlayacağız. İmar planları ile ilgili hassas çalışmalarımız var. Muhtarlarımızla koordine halindeyiz. Her an, her zaman bir aradayız, hemşehrilerimizin bu konuda bizlerle birlikte hareket edeceklerine de inanıyoruz. Adapazarı'mızda yüzler hep gülsün istiyoruz. Rabbim bizleri mahcup etmesin" diye konuştu. - SAKARYA