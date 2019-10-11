Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Son Dakika Güncel Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

1 saat önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.


Çökekler Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Mutlu Işıksu, talep ve şikayetleri dinledi. Çökekler Mahallesi Muhtarı Yılmaz Çalışır ile bir araya gelen Başkan Işıksu, Muhtar Çalışır ile Çökekler'i konuştu. Muhtarlarla koordinasyonun yüksek oranda arttığını vurgulayan Başkan Işıksu'ya Muhtar Yılmaz Çalışır, teşekkür etti.


Çökekler Mahallesi'nde tarlada mısır hasadı yapan çiftçileri de ziyaret eden Başkan Işıksu, hasat çalışmalarına eşlik etti. Adapazarı'nın bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri olduğunun altını çizen Başkan Işıksu, "Adapazarı'mız bereket yurdudur. Aidiyetimizi ve birlikteliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe hedeflerimize daha hızlı ulaşırız. 84 mahallemizin tamamında varız hamdolsun. Merkez mahallelerimizle birlikte köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizle de her an, her zaman iletişimde olmaya, sorunları birlikte çözmek için gayret etmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor
Son Dakika! Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı: 2 gazeteci yaralandı Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti Barış Pınarı Harekatı'nda görevli asker, doğum gününde şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:52:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]