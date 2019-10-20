Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu, Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Son Dakika Güncel Başkan Işıksu, Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Işıksu, Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

14 dakika önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ankara Caddedi esnafı ile bir araya geldi.

Başkan Işıksu, Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ankara Caddedi esnafı ile bir araya geldi.


Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş'un da katıldığı istişare toplantısında, Yahyalar Mahallesi Muhtarı Fikret Adıyaman, Tığcılar Mahallesi Muhtarı Ahmet Onsekizoğlu, Orta Mahalle Muhtarı İsmail İmamoğlu, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini Başkan Işıksu'ya iletirken, Işıksu, esnafla sohbet etti, Adapazarı Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Esnafın herkesin derdine koşan, sıkıntısına çözüm bulan önemli bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Işıksu, "Her sıkıntıya düşen insanın derdine ilk çare aradığı yer esnaftır. Bu bizim kültürümüzden gelen bir alışkanlığımızdır. Adapazarı esnafımız samimidir, şehrin derdini kendi derdi olarak görür, çözüm için gayret eder. Bu güveni bize yıllardır mesleğini büyük bir sorumlulukla icra eden esnafımız vermiştir. Biz de esnafımızla sık sık bir araya gelerek, onları dinleyelim, varsa sıkıntılarına çözüm olalım istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne esnaf ve vatandaşımızla düzenli olarak bir araya geliyor istişarede bulunuyoruz. Esnafımızın görüş ve talepleri bizim yol haritamıza ciddi katkı sunuyor. Projelerimizi oluştururken başta esnafımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin görüşlerini aldık, hayata geçirirken de istişareye devam ediyoruz. Adapazarı, esnafı ile hedeflerine ulaşıyor. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Yahyalar Mahallesi Muhtarı Fikret Adıyaman, gerçekleşen buluşmadan duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti. Adıyaman, "Mutlu Başkanımız her zaman bizlerin derdine koşuyor, ekibi 24 saat taleplerimize dönüş yapıyor, çözüm için gayret ediyor. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Mahallelerimiz için hep birlikte çalışmayı ve esnafımızı memnun etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Adıyaman, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listeye bir çizik daha! 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü
Davutoğlu'ndan Trump'ın mektubuna yorum: Tüylerim diken diken oldu ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye devam ediyor! Kobani'deki hava üssü de boşaltıldı Bakan duyurdu: Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:23:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu, Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]