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Başkan Işıksu mahalle ziyaretlerini sürüdürüyor

21 dakika önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ile birlikte Yenigün Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Işıksu mahalle ziyaretlerini sürüdürüyor, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ile birlikte Yenigün Mahallesi'ni ziyaret etti.


Mahalle sakinleri ile buluşan, esnafı ziyaret eden ve kahvehanelere giderek vatandaşlarla Adapazarı'nı konuşan Başkan Mutlu Işıksu, talep ve şikayetleri dinleyerek tek tek not aldı.


Çalışmaları sadece belediyeden değil mahalleleri gezerek takip etmek istediklerini ve çalışma temposunu yükselterek hizmet sunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Işıksu, "Her fırsatta mahallelerimizi dolaşıyor, Başkan Yardımcılarımızla birlikte çalışma programımızı güncelliyoruz. Hemşehrilerimizin mahallelerine karşı aidiyet duygularının daha da güçlendiğini ve bizlerle birlikte meselelerin üzerine gittiklerine de memnuniyetle şahit oluyoruz. Mahallelerimizle daha sağlıklı ilişki kuran ve Adapazarı'mızın hedeflerini bizlerle birlikte dert edinen hemşehrilerimizle birlikte sorunları yerinde tespit edip hızlı çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.


Başkan Işıksu'nun çalışmaları ve mahallelerine olan ilgisi için memnuniyetini belirten Yenigün Mahallesi Muhtarı Nevzat Berber, "Mutlu Başkanımız ve ekibi sorunlarımızı hızla çözüm yoluna gitmiş ve bizlere her zaman ilgi göstermiştir. Mahalle sakinleri olarak bu anlamda çok memnunuz. Kıymetli başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:24 Kaynak: İHA
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