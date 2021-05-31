Başkan Işıksu: "Milletimize hizmeti asla bekletmeyiz" - Son Dakika

Adapazarı Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu, Başkan Mutlu Işıksu başkanlığında toplandı. 2020 Mali Yılı Bütçe ve Taşınır Kesin Hesabının görüşüldüğü toplantıda Başkan Işıksu, belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini vurgulayarak, "Hemşehrilerimize ne taahhüt ettiysek hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Milletimize hizmeti asla bekletmeyiz. Projelerimiz aksamadan devam edecek. Tasarrufu elden bırakmadan, en dengeli şekilde yalnızca milletimizin hayrına hizmet için çok çalışmaya devam inşallah" dedi.

Bütçe ve Taşınır Kesin Hesabı üzerine görüş bildirmek için söz alan CHP'li meclis üyesi Haluk Akbay, "Pandemi nedeniyle zorlu dönemlerden geçiyoruz. Belediye tahsilat performansını arttırmalı" dedi.

Hassas dönemde hassas çalışıyoruz

Akbay'ın tavsiyelerini değerlendiren Başkan Işıksu, "Belediyemiz pandemi sürecini dengeli ve profesyonel şekilde yönetmeye devam devam ediyor. Borçlarımızı düzenli şekilde ödediğimiz gibi hizmetlerimizi de aksamadan sürdürüyoruz. ADA Pazar Güneşler ve Mahallemi Güzelleştiriyorum gibi vatandaşlarımıza sunduğumuz nitelikli hizmetlerimizi de her geçen yıl arttırıyoruz. Baktığımızda Belediyemizin geliri yüzde 89,90, gideri ise yüzde 81,64 olarak görünüyor. Belediyemizin gelir-gider durumu oldukça iyi, hamdolsun bir sıkıntımız da yok. Milletimize hizmeti asla bekletmeyiz. Projelerimiz aksamadan devam edecek. Aynı zamanda bu zor süreçte tahsilat performanslarımıza riayet etsek de hassas dönemde hassas olmak ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gözetmek mecburiyetindeyiz. Tasarrufu elden bırakmadan, en dengeli şekilde yalnızca milletimizin hayrına hizmet için çok çalışmaya devam inşallah" Diye konuştu.

Mevzuata uygun, dengeli planlama

AK Parti'li meclis üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Özkan Yetim tüm harcamaların mevzuata uygun şekilde yapıldığını ifade ederek, "Adapazarı Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi; stratejik plan ve performans programları dikkate alınarak analitik bütçe sistemine göre hazırlanmıştır. 2020 yılı ödenekleri, hizmetlerin önceliği ve mevcut nakit durumu ile ayrıntılı harcama ve finansman programları gözetilerek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun özümlenerek, mevzuatın öngördüğü şekilde, yersiz ve dayanaksız harcama yapılmadan doğru bir şekilde kullanılmıştır" şeklinde konuştu.

Haziran Olağan Meclisi 1 Haziran'da

Özkan Yetim'in konuşmasının ardından meclis gündeminin oylamasına geçildi. Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçe ve Taşınır Kesin Hesabını içeren tek madde, oy birliğiyle kabul edildi. Adapazarı Belediyesi Haziran olağan meclisi 7 maddeyi görüşmek üzere 1 Haziran Salı günü bir araya gelecek. - SAKARYA