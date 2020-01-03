Başkan Işıksu, "Özel çocuklarımıza yönelik ata sporumuz olan at biniciliği kursu açtık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Işıksu, 'Özel çocuklarımıza yönelik ata sporumuz olan at biniciliği kursu açtık' - Son Dakika

Başkan Işıksu, "Özel çocuklarımıza yönelik ata sporumuz olan at biniciliği kursu açtık"

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi otizmli çocuklar için 10 haftalık bir at binme kursu düzenledi.

Başkan Işıksu,

Adapazarı Belediyesi otizmli çocuklar için 10 haftalık bir at binme kursu düzenledi.


Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin sosyal yaşam becerilerini geliştirmesi, at binmenin sağlayacağı terapi ve devinimsel yetenek kazanmaları amacıyla özel çocuklara (otizm) yönelik 10 haftalık bir at binme kursu düzenledi. Özel çocukların mutluluğuna ortak olmak amacıyla At Biniciliği kursu açtıklarını söyleyen Başkan Mutlu Işıksu, "Otizmin farkındayız ve evlatlarımızın her zaman yanlarındayız. Adapazarı Belediyesi olarak sosyal sorumluluk hizmeti anlayışımızla özel çocuklarımıza yönelik ata sporumuz olan at biniciliği kursu açtık. 7-14 yaş arası 33 özel çocuğumuza haftada 2 gün eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın ata binerken yaşadığı mutluluğu gözlerinden okuyabiliyoruz. Onların bu mutluluğu bizim de gayretimizi artırıyor. Çalışmalarımızla aldığımız 'Çocuk Dostu Kent' ödülüne her zaman layık olmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın at binme eğitimleri ile kendilerini daha iyi ifade edebileceklerini ve yaşam becerilerini geliştireceklerini düşünüyoruz" dedi.


Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Bulgan ve Müdür Yardımcısı Yeşim Ber Şakar, Adapazarı Belediyesi'nin okullarında eğitim alan çocuklar için düzenlediği kursun çocukların hayatına ayrı bir anlam kattığı ve öz güven kazandırdığını ifade ederek, kursun açılmasında kendilerine destek olan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
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