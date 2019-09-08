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Başkan Işıksu, personelle toplantı yaptı

55 dakika önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte personel toplantıları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Başkan Işıksu, personelle toplantı yaptı, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte personel toplantıları gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Mutlu Işıksu son olarak planlama, fen işleri, zabıta ve temizlik işleri müdürlüklerine bağlı çalışanlarla buluştu.


Hedefler için koşmaya devam


Adapazarı Belediyesi personelinin talep ve düşünceleri ile çalışma programları hakkında fikirlerini dinleyen Başkan Mutlu Işıksu, dayanışma ile gelen başarının öneminden bahsetti ve çalışma disiplinin altını çizdi. Başkan Işıksu, "Derdi olan insan bizim için makbul insandır. Adapazarı'nı çok seven, şehri için, insanı için dertlenen, daha iyi nasıl olabilir düşüncesiyle bıkmadan, usanmadan üreten, ürettiğini ortaya koymaktan asla çekinmeyen çalışma arkadaşlarımızla hedeflerimiz için koşmaya devam edeceğiz. Adapazarı bizim sevdamız, bu sevdanın gerekliliklerini yerine getirmeniz noktasında hiçbir şüphe duymuyorum" diye konuştu.


Başarı makamın değil personelin olacak


Tabiatla insanı merkeze alan anlayışla Adapazarı için 32 projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Hemşehrilerimizin teveccühü ile hamdolsun Adapazarı'mızın yönetimini 5 yıl için emanet aldık. Emanet bilinciyle, gelecek nesillerin hayırla yad ettikleri, bugünün en dinamiğini, yarınların da temelini oluşturan hizmetler için aldığımız sorumlulukları en güzel şekilde yerine getireceğiz. 10 projeye start verdik ve ilerliyoruz. Çok hassas bir şekilde çalışma yapmamız gerekiyor. Tabiatla insanı merkeze alan anlayışla tüm projelerimizi inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz. Kazanılan tüm başarılar makamların değil, Adapazarı Belediyesi çalışanlarının olacak. Daha fazla gayret edeceğiz. Adapazarı'mız için çalışma aşkımız her daim sürecek" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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