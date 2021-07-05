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Başkan Işıksu Proje Detaylarını Tek Tek Açıkladı - Son Dakika

Başkan Işıksu Proje Detaylarını Tek Tek Açıkladı

05.07.2021 23:07
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Temmuz Meclisinde konuşan Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı Belediyesi'nin devam eden çalışmalarını 19 ayrı başlıkta tek tek anlatı.

Temmuz Meclisinde konuşan Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı Belediyesi'nin devam eden çalışmalarını 19 ayrı başlıkta tek tek anlatı. Işıksu, "Bizim için aslolan hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutmaktır. Tüm çalışmalarımız aksamadan sürüyor, şehrin kalbi Adapazarı, her şeyin en güzelini hak ediyor. " dedi.

Adapazarı Meclisi Toplandı

Adapazarı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında, meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Işıksu, 21 Haziran Adapazarı'nın Kurtuluşunun 100. yılı kapsamında gerçekleşen etkinliklerden bahsetti; 15 Temmuz Milli Birlik Günü ve Kurban Bayramı arifesinde olduklarını belirterek, sağlık ve bereket temennilerini meclis üyeleri ile paylaştı.

MHP'den Işıksu'ya 21 Haziran Teşekkürü

Mecliste söz alan MHP Meclis Üyesi Ali Eroğlu, hazineye ait arazilerin tarıma kazandırılması ve bu amaç dışında kullanılmaması açısından, 400 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği'nin dikkate alınmasına dair temennilerini dile getirirken, Adapazarı Belediyesi'ne ait arazilerin de söz konusu tebliğ doğrultusunda kiralanmasına dair görüşlerini paylaştı. MHP Meclis Üyesi Erbay Kayatürk ise 21 Haziran Etkinliklerinin nitelikli ve kapsamlı olduğunu ve beklentilerin karşılandığını aktararak Başkan Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti.

Gündem Dışı Konuşmalar

İYİ Parti Meclis Üyeleri Doğan Şen ve Türker Ergül, Maltepe Mahallesinde bulunan Spor Kompleksinde eksiklikler olduğunu dile getirdi. Şen, yaptığı konuşmada ayrıca, kültür ve sanata daha çok destek verilmesi gerektiğine dair görüşlerini paylaşarak yerel müzisyenlere kıymet verilmesini istedi.

Kültür ve Sanata Önem Veren Anlayış

İYİ Parti Meclis Üyelerinin konuşmalarına cevaben bir açıklama yapan Başkan Işıksu, Maltepe'deki Spor Kompleksinin birçok eksiğini tamamladıklarını ve mecliste görüşler açıklanmadan bilgi alınmasının önemini vurguladı. Başkan Mutlu Işıksu, "Mecliste verilen önerileri çok kıymetli görüyoruz. Ancak görüşler paylaşılmadan evvel yetkili arkadaşlardan son durum hakkında bilgi alınsa çok daha nitelikli görüş alışverişini elde ederiz. Adapazarı Belediyesi olarak kültür ve sanat çalışmalarına verdiğimiz değer ortadadır. 21 Haziran çalışmalarımızda dahi yerel müzisyenlerimize önem verdik. Birçok konuda Adapazarı'mızın değerlerini öne çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İYİ Parti Adapazarı grubunun 'müze çalışmalarını müzeler müdürlüğü yapsın' söyleminden sonra kültür ve sanatın daha da desteklenmesi görüşünün gelmesini önemli buluyorum. Bizler, kültür ve sanatın çok önemli olduğu anlayışı ile çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. " diye konuştu.

Karaarslan'dan Destek Teşekkürü

AK Parti Meclis Üyesi Şahin Karaarslan, yakın zamanda kendisine tebliğ edilen Yeni Dünya Vakfı Sakarya Temsilciliği görevine dair yaptığı konuşmada, vakfın çalışmalarından bahsederek, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti.

Başkan Işıksu Projeleri Anlattı

Gündem dışı konuşmaların ardından Adapazarı Belediyesi'nin projelerinden tek tek bahseden Başkan Mutlu Işıksu, 19 başlıkta gelinen son noktaları meclis üyeleri ile paylaştı.

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışa Hazırlanıyor

15 Temmuz Camili Mahallesinde hayırsever desteğiyle Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin tamamlandığı müjdesini veren Başkan Işıksu, "1 milyon TL'yi aşkın bir maliyetle ve tamamen hayırsever desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'mizi inşaallah çok yakında açıyoruz. " şeklinde konuştu.

Doğa Harikası Yerle İlgili Bir Açıklama Daha

Dernekkırı Bölgesi'nde bulunan ve daha önce paylaştıkları doğa harikası alan ile ilgili 10 kurumdan 9'unun görüşünün alındığını ve proje çalışmalarının neticelenmek üzere olduğunu aktaran Başkan Mutlu Işıksu, "Dernekkırı Bölgemizde, -daha önce de kısaca bahsetmiştik- çok güzel, doğa harikası bir bölge var, oranın dokusunu bozmadan hemşehrilerimize sunmak istiyoruz. Çalışmaların önemli bir kısmını geride bıraktık inşaallah çok yakında tüm ayrıntıları paylaşacağız. " dedi.

Taşkısığı Tamam, Dernekkırı İnşası Devam; Millet Evleri Geliyor

Taşkısığı Millet Evi'nin de hayırsever desteğiyle tamamlandığını ve tefrişatının yapılacağını, Dernekkırı Millet Evi'nin yapım ihalesi sonrası çalışmaların başladığını aktaran Başkan Işıksu, "Millet Evlerimizin de çok kısa zamanda açılışını yapıyoruz. Taşkısığı ve Dernekkırı Bölgelerimizin sosyal hayatına dair her şeyine değer katan faaliyetleri Millet Evlerimizde yapacağız inşaallah. " diye konuştu.

Nitelikli ve Özel Sosyal Yaşam ve Kültür Sanat Projeleri

ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü, Türk Ticaret Bankası'nın tarihi binasında restorasyon çalışmalarının hassas bir şekilde devam ettiğini, Tarihi Millet Hamamı proje çalışmalarının hızlandığını ve ADA Sahaf projesinin tamamlanma aşamasında olduğunu duyuran Başkan Mutlu Işıksu, "Hepsi birbirinden nitelikli ve özellikle sosyal yaşam, kültür ve sanata dair hassasiyeti olan hemşehrilerimizi ve genç kardeşlerimizi mutlu edecek projelerimizin çalışmaları, takvimimize uygun şekilde devam ediyor. " dedi.

Cemiyet Evleri, Tarihi Çeşme Restorasyonu, Park ve Spor Sahaları

Cemiyet Evlerini Alandüzü, Acıelmalık, Taşkısığı ve Çamyolu mahallelerine kazandıracaklarını, Başlar Sokak'ta tarihi bir çeşmeyi restore edeceklerini açıklayan Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı'nın birçok mahallesine ayrıca 34 çocuk parkı, 25 spor parkı ve 14 spor sahası inşa etme çalışmalarına başladıklarını da sözlerine ekledi.

Yenikent Bölgesi'ne Semt Pazarları Geliyor

Korucuk Mahallesine Kapalı Semt Pazarı'nın ihalesine çok yakında çıkacaklarını duyuran Başkan Işıksu, Karaman ve 15 Temmuz Camili Mahallelerine hitap eden bir Semt Pazarını da ayrıca inşa edecekleri müjdesini paylaştı.

Çocuk Haklarına Dair 2 Önemli Proje Daha

Çocuk Hakları Sokaklarının Şeker ve Karaman Mahallerine kazandırdıklarını ve projenin çok beğenildiğini vurgulayan Başkan Işıksu, "15 Temmuz Camili Mahallemize Çocuk Hakları Adası ve Hızırtepe Mahallemize de Çocuk Hakları Bahçesini inşaallah kazandıracağız. " diye konuştu.

Yatırımlar Sürüyor, Mahalleler Güzelleşiyor

10 kırsal mahalleye V Kanal çalışması yapmakta olduklarını, asfalt çalışmalarını da 10 milyon TL'yi aşkın bir yatırımla başlattıklarını aktaran Başkan Mutlu Işıksu, Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi'nin 2021 yılı ilk etabı kapsamında 47 sokağının baştan aşağı yenileneceğini vurguladı. Başkan Işıksu, "47 sokağımızı tek tek dolaşarak hemşehrilerimizle çalışmalarımızı paylaştık. Ayrıca ikinci etapta 66 sokağımız var. Mahallemi Güzelleştiriyorum Projemiz kapsamında bu yıl 113 sokağımızı yenilemiş olacağız. " dedi.

Başkan Işıksu: Sözlerimizi Tutuyoruz

Başkan Mutlu Işıksu, konuşmasının son bölümünde, "Bizim için aslolan hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutmaktır. Gelen tüm eleştirileri hassasiyetle dikkate alıyoruz. Şunu rahatlıkla ifade etmek isterim ki tüm çalışmalarımız aksamadan sürüyor, şehrin kalbi Adapazarı, her şeyin en güzelini hak ediyor. " ifadelerini kullandı.

Meclis Gündemi

Başkan Işıksu'nun konuşmasının ardından 7 maddelik meclis gündemine geçildi. 3 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 1 madde imar, 2 madde hukuk komisyonuna oy birliğiyle havale edildi, gündemin 2'nci maddesi tekrar görüşülmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna geri çekildi.

Işıksu'dan Çağrı: Alışverişler Ticaretin Kalbi Adapazarı'ndan

Gündemin görüşülmesinin ardından bir konuşma yapan Başkan Mutlu Işıksu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışverişlerin Adapazarı esnafından yapılmasının önemini paylaştı. Işıksu, "Adapazarı'mız şehrin kalbi, ticaretin kalbi… Tüm meclis üyelerimizle alışverişlerimizi Adapazarı'mızın kıymetli esnafından yapacağız, hemşehrilerimizden çok daha hassas olacağına ve bu dayanışmaya katkı sağlayacağına inancımız tam. " diye konuştu.

Bir Sonraki Meclis, 1 Eylül'de

Adapazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısı, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Başkan Işıksu Proje Detaylarını Tek Tek Açıkladı

Adapazarı Belediyesi, Münir Karaloğlu, Mutlu Işıksu, 15 Temmuz, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Işıksu Proje Detaylarını Tek Tek Açıkladı - Son Dakika


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