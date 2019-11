Başkan Işıksu saha çalışmalarını sürdürüyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Tepekum ve Yağcılar'da mahalle sakinleri ile istişare toplantısı düzenledi.



Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, saha çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Başkan Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ile birlikte Tepekum ve Yağcılar'da mahalle sakinleri ile buluştu. Adapazarlıların istek ve şikayetlerini dinleyen Işıksu, talepleri tek tek not aldı, anlık talimatlar verdi.



Belediyenin yönetimine talip oldukları ilk günden itibaren sürekli sahada olmak için gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, temponun sürekli artarak Adapazarı'nın 84 mahallesinde etkin hizmetler sunmak için her geçen zaman daha çok çalışacaklarını vurguladı. Taleplerin bizzat yerinde alınmasının hizmetin devamlılığı açısından önemli olduğunu aktaran Başkan Mutlu Işıksu, "Projelerimizle birlikte Adapazarı Belediyemizin tüm çalışmalarında da hemşehrilerimizle sürekli istişarenin çok ama çok önemli olduğunu düşünüyor ve her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Kıymetli muhtarlarımız da bu anlamda bizlere katkı veriyor. Tepekum ve Yağcılar Mahallemizin tüm meselelerini de hemşehrilerimizle birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere her zaman evini, gönlünü açan, tüm çalışmalarımıza katkı vermek için gayret gösteren kıymetli hemşehrilerimizle yol haritamızı belirlemeyi sürdürecek ve mahallelerimizi hep birlikte daha da güzelleştirmeye hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA