Son Dakika Haberleri: Başkan Işıksu, Sakaryaspor yönetim kurulunu misafir etti
Son Dakika Spor Başkan Işıksu, Sakaryaspor yönetim kurulunu misafir etti

Başkan Işıksu, Sakaryaspor yönetim kurulunu misafir etti

6 saat önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Cumhur Genç ve yönetim kurulu üyelerini misafir etti.

Başkan Işıksu, Sakaryaspor yönetim kurulunu misafir etti, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Cumhur Genç ve yönetim kurulu üyelerini misafir etti.


Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun Sakaryaspor sevgisinden duydukları memnuniyeti paylaşarak Başkan Işıksu'ya ve ekibine verdikleri destek için teşekkür etti. Sakaryasporu hak ettiği güzelliklere kavuşturacaklarını söyleyen Genç, "Hepimiz Sakaryaspor aşığıyız ve takımımızı hak ettiği güzelliklerle kavuşturmak için de çok çalışacağız. Bir ve beraber olursak bu başarıya ulaşmamamızın önünde hiçbir engel yok. Mutlu Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Ziyaretten dolayı oldukça memnun olduğunu paylaşan ve Cumhur Genç'e teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, "Takımımız maçlardan galip ayrıldıkça şehrimizin moral seviyesi oldukça yükseliyor. Gönül her maçta olmak, deplasmanlarda da olmak istiyor, elimizden geldiğince maçları da takip ediyoruz. Bizler inanıyoruz ve takımımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Birlik ve beraberlikle Sakaryaspor'umuz inşallah daha başarılı olacak ve şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Sakaryaspor, Adapazarı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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