BAŞKAN, İŞİTME ENGELLİ KEDİSİ 'PAMUK'A MAKAM ODASINDA BAKIYOR - Son Dakika
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BAŞKAN, İŞİTME ENGELLİ KEDİSİ 'PAMUK'A MAKAM ODASINDA BAKIYOR

03.03.2022 16:24

MANİSA'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sahiplendiği işitme engelli Ankara kedisine makam odasında bakmaya başladı.

MANİSA'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sahiplendiği işitme engelli Ankara kedisine makam odasında bakmaya başladı. 'Pamuk' ismi verilen kedi, makama gelen ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yaklaşık 2 yıl önce bakması için getirilen işitme engelli Ankara kedisine 'Pamuk' ismini verip makam odasına aldı. Pamuk, kısa sürede belediye binasında yaşama uyum sağladı. Belediye personelinin da yakından ilgilendiği Pamuk, Başkan Çelik'in makam odasında olduğu anlarda masasında, olmadığı zamanlarda ise makam koltuğunda oturuyor.

'ONLAR BİZE EMANET'

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kedinin yaklaşık 2 yıl önce kendisine hediye edildiğini belirterek, "İşitme engelli bir kediydi ve belediyede bakmaya karar verdik. Sadece benim odamda değil, başkanlık katındaki diğer mesai arkadaşlarımızın odasında ve koridorlarda da geziyor. Arkadaşlarımıza neşe verdi, iş stresi anlamında onları rahatlattı. Daha önce evcil hayvan beslemeyen birçok arkadaşımız Pamuk ile tanıştıktan sonra evlerine kedi aldı. Onlar bize emanet, sahip çıkmamız lazım. Bize yük değil bilakis katkısı var. Başkanlık katı çalışanları olarak Pamuk'tan memnunuz ve en güzel şekilde bakmak için çaba ve gayret sarf ediyoruz" dedi.

Şehzadelerdeki tüm sokak hayvanları için çalışma yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Çelik, "Kedi evleri, mama takviyeleri, bakımları ve kısırlaştırılmalarının yanı sıra şu anda çok güzel bir hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi projemiz var. Bu yıl içerisinde temelini atarak, inşallah tamamlayacağız" diye konuştu.

BAŞKAN, İŞİTME ENGELLİ KEDİSİ 'PAMUK'A MAKAM ODASINDA BAKIYOR
BAŞKAN, İŞİTME ENGELLİ KEDİSİ 'PAMUK'A MAKAM ODASINDA BAKIYOR
BAŞKAN, İŞİTME ENGELLİ KEDİSİ 'PAMUK'A MAKAM ODASINDA BAKIYOR
BAŞKAN, İŞİTME ENGELLİ KEDİSİ 'PAMUK'A MAKAM ODASINDA BAKIYOR
BAŞKAN, İŞİTME ENGELLİ KEDİSİ 'PAMUK'A MAKAM ODASINDA BAKIYOR
BAŞKAN, İŞİTME ENGELLİ KEDİSİ 'PAMUK'A MAKAM ODASINDA BAKIYOR
BAŞKAN, İŞİTME ENGELLİ KEDİSİ 'PAMUK'A MAKAM ODASINDA BAKIYOR

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Ömer Faruk Çelik, Engelli, Ankara, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞKAN, İŞİTME ENGELLİ KEDİSİ 'PAMUK'A MAKAM ODASINDA BAKIYOR - Son Dakika


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