Başkan İşitmen'den kahvehane esnafına destek

Adıyaman Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, pandemi sürecinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan kahvehane esnafına yardımda bulundu.

Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, kahvehane esnafına çay ve şeker yardımında bulundu.

Başkan Hayati İşitmen, "Uzun bir süre boyunca iş yerlerini kapatmak zorunda kalan kahvehane ve internet kafe işletmesi esnaflarımız, 1 Temmuz Normalleşme sürecinin başlamasından dolayı Pandemi sürecinde en çok etkilenen esnaflarımız oldu. Odamız tarafından 80 esnafımıza çay ve şeker yardımında bulunduk. Yaşadıkları zorlu süreçten kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte çıkan kahvehane ve internet kafe esnafımız nihayet kepenk açarak işlerine başladı. Tüm esnafımıza hayırlı olsun diyor bol kazançlar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN