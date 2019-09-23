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Başkan İşitmen esnafları eğitim bayramına davet etti

20 dakika önce

Adıyaman'ın Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, 27-28 Eylül'de kutlanacak olan Dünya'nın ve Türkiye'nin tek olma özelliğini taşıyan 21. Besni Eğitim Bayramına tüm esnafları davet etti.

Başkan İşitmen esnafları eğitim bayramına davet etti, System.String[]

Adıyaman'ın Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, 27-28 Eylül'de kutlanacak olan Dünya'nın ve Türkiye'nin tek olma özelliğini taşıyan 21. Besni Eğitim Bayramına tüm esnafları davet etti.


Eğitim Bayramı'nın Besni'ye maddi manevi katkı sağladığını ve Besni'nin tanıtımı için önemli rol oynadığını söyleyen Başkan İşitmen, "27-28 Eylül'de kutlanacak olan 21. Besni Eğitim Bayramına tüm Besni olarak sahip çıkmalıyız. Besni Eğitim Bayramında esnaflarımız programlara dahil olarak hem bayramına sahip çıkmalı, hem de bayramda ürünlerini tanıtarak ticaretini yapmalıdır. Bu nedenle esnaflarımız için Eğitim Bayramı önem arz etmektedir. Eğitim Bayramına tüm Besnili esnaflarımızı davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Eylül, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
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