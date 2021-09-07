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Başkan İşlek: "Elmalı'nın manevi havası ve peygamber sünnetine olan saygımızdan dolayı pehlivanlarımızı sahadan çekmedik" - Son Dakika

Başkan İşlek: "Elmalı'nın manevi havası ve peygamber sünnetine olan saygımızdan dolayı pehlivanlarımızı sahadan çekmedik"

07.09.2021 14:48
Başkan İşlek:

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, 669. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşlerinde, bugüne kadar hiç yaşanmamış olayların yaşandığını belirterek, pehlivanlara, ailelerine ve adetlere saygısızlık yapıldığını ileri sürdü.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, 669. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşlerinde, bugüne kadar hiç yaşanmamış olayların yaşandığını belirterek, pehlivanlara, ailelerine ve adetlere saygısızlık yapıldığını ileri sürdü. İşlek, "Elmalı'nın manevi havası ve peygamber sünnetine olan saygımızdan dolayı pehlivanlarımızı sahadan çekmedik" dedi.

4-5 Eylül tarihlerinde Elmalı'da gerçekleşen 669. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'e davetiye gönderilmedi. Ayrıca Ali Gürbüz'ün ailesi de sahaya alınmadı. Tüm bu yaşananlardan sonra Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek yazılı bir basın açıklaması yaptı.

"İsmail Balaban'ı kutluyorum"

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, "Öncelikle 669. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşlerinde Başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban Kardeşimizi ve bu organizasyona katılan tüm pehlivanlarımızı canı gönülden kutluyorum. Kırkpınar ve Elmalı Güreşleri, uzun tarihleri ve maneviyatları itibari ile bugüne kadar yüzlerce siyasetçi, yüzlerce belediye başkanı eskitmiş ve binlerce pehlivanın Peygamber sünnetinin yerine getirilmesine ve Atalarımızın sporu olan Güreşlerin yapılmasına imkan ve yer sağlamıştır.Yüzyıllar boyunca bu meydanlarda güreş yapılmasını sağlayan Güreş camiasının tüm paydaşlarının ahirete intikal edenlerine rahmet, yaşayanlarına da şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Pehlivanlara ve ailelerine örf ve adetlerimize uymayan tavırlar sergilendi"

Örf ve adetlerin dışında davranışlar sergilendiğini belirten İşlek, "Değerli Güreşseverler; Bizlerin yani sahada mücadele eden Pehlivanların dışındaki tüm unsurların görevi, sahada güreşen pehlivanlarımızın adaletli, asaletli, hakkaniyetli ve eşitbir yaklaşımla güreşebilmelerini, güreş severlerin güzel güreşler seyredebilmelerini ve Ata sporumuzun nesilden nesile aktarılmasını sağlamaya çalışmaktır. 4-5 Eylül tarihlerinde 669. yapılan Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşlerinde bugüne kadar hiç yaşanmadığı kadar; siyasetçi, bürokrat ve bilumum dış unsurlar dualı çayıra müdahil olmuş, pehlivanlara ve ailelerine örf ve adetlerimize uymayan tavırlar sergilenmiştir. Güreş ve güreşe gönül veren, peygamberimizin sünneti, atalarımızın emaneti olan yağlı güreşleri yaşatmak ve geliştirmek için çaba gösterenlere, istemeyekcü zihniyet tarafından engelleme çalışılmaları yapılmış bunda da bir nebze de olsa başarı elde etmişlerdir. Kazandığınızı sandığınız geçici zaferiniz, kalıcı Zaferler elde etmemizi sağlayacak zemini hazırlamaktan öteye gitmemiştir" diye konuştu.

"Yağlı güreş kültürümüzü yaralamışlardır"

Şahsına ve Ali Gürbüz'e saygısızlık yapıldığını belirten İşlek, "Hafta sonu gerçekleştirilen Tarihi Elmalı güreşlerinde, Kırkpınar'dan itibaren Spor kulübümüze bağlı olan güreşçilerimize, şahsıma ve Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Ali Gürbüze sistematik olarak bir itibarsızlaştırma girişimi yapılmıştır. Daha önce ki açıklamamda da belirttiğim üzere pehlivanlarımızın dışında ki hemen hemen tüm paydaşlar Ali Gürbüz kardeşimizin üzerinden tarihimize, geleneklerimize ve değerlerimize uymayan çeşitli ayak oyunları ile yağlı güreş kültürümüzü yaralamışlardır. Bu türlü davranışların ve ayak oyunlarının devamı durumun da güreş camiamız telafisi olmayan yanlış bir yola girecek ve kimse bu vebalin altından kalkamayacaktır" şeklinde konuştu.

"Pehlivanlarımızı sahadan çekmedik"

Duydukları saygıdan dolayı pehlivanlarını sahadan çekmediklerini belirten İşlek, "İşte bu yüzdendir ki Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanının belediye başkanı olarak şahsımın davet edilmemesine, Merhum Recep Gürbüzün değerli eşi sevgili Annemiz Hatice hanıma ve ailemize reva görülen çirkin tutuma rağmen Elmalı'nın manevi havası ve peygamber sünnetine olan saygımızdan dolayı pehlivanlarımızı sahadan çekmedik.Üzülerek belirtmek isterim ki bu yapılan çirkinliği güreş camiasınından birkaç kişi hariç hiçbir paydaşı kınayamadı. Korkuteli Belediye Spor Kulübü olarak yarından itibaren, başta güreş federasyonumuz olmak üzere gerekli tüm mercilere gelişen bu olaylar raporlanacaktır. Bugüne kadar 2021 sezonun da yaşadığımız tüm protokol krizleri, yanlış anlaşılmaya sebep veren açıklamaları ve gördüğümüz tüm ayak oyunlarını camiaya leke gelmesin diye sineye çekmiştik. Bugünden sonra yaşanacak bu türlü ayak oyunlarına en sert ve yaptırımı en güçlü cevaplar tarafımızdan ne bir fazla nede bir eksik olarak anında verilecektir. " İfadelerini kullandı. - ANTALYA

Başkan İşlek: Elmalı'nın manevi havası ve peygamber sünnetine olan saygımızdan dolayı pehlivanlarımızı sahadan çekmedik
Başkan İşlek: Elmalı'nın manevi havası ve peygamber sünnetine olan saygımızdan dolayı pehlivanlarımızı sahadan çekmedik

Yeşilyayla, Korkuteli, Peygamber, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan İşlek: 'Elmalı'nın manevi havası ve peygamber sünnetine olan saygımızdan dolayı pehlivanlarımızı sahadan çekmedik' - Son Dakika


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