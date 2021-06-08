Başkan İşlek: " Oy değil hizmet kayısı taşıyoruz"

Korkuteli'nin uzun zamandır beklediği doğalgaz için Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, doğalgaz firması yetkilileri ile bilgilendirme toplantısı düzenledi. Amaçlarının hizmet olduğunu, oy kaygılarının bulunmadığını söyleyen İşlek, " Bu dönem Korkuteli'nin önümüzdeki 5 yılı, 10 yılı, 25 yılı ve 30 yılı için çok büyük bir yatırımdır." dedi.

Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, uzun yıllardır hasretle bekledikleri doğalgazda gelinen noktayı anlattı. Halen mahallelerde çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Başkan İşlek " Bu çalışmalar geçici. Tozlu yol sulanıyor ve yarım saat sonra tekrar eski haline geliyor. Çile çekmeden, sıkıntı çekmeden bir rahatlığa ermemiz mümkün değil. Dolayısıyla doğalgaz firması 6 mahallemizin yüzde 80'nini Aralık ayına kadar bitirecek. Aynı zamanda Elektrik hatların aşağıya alınacak, Telekom ve ASAT devam edecek. Her bir sokağımızda 4 alt yapı firması ayrı ayrı kazacak. Büyükşehir veya Korkuteli Belediyesi olarak tankerle sulamamız mümkün değil. Bu işleri el birliği ile imece olarak yapacağız. Şuan ilçede su sıkıntısı da var. Bu konuya da dikkat etmemiz lazım. Bu çileyi bu sene çekeceğiz. " ded.

"Hizmet değil oy kaygısı düşünseydik alt yapı işine girmezdik"

Korkuteli Belediyesi olarak oy ve siyaset peşinde olmadıklarını, eğer öyle olsa bir sonraki seçimi düşünüyor alacaklarını söyleyen Başkan İşlek " Alt yapı çalışmaları bir belediye başkanının seçimi kaybetme sebebidir. Cumhur İttifakının ve şahsımın Milliyetçi Hareket Partisinin bir oy kaygısı yoktur. Gerekirse seçim kaybedilir, ama bu dönem Korkuteli'nin önümüzdeki 5 yılı, 10 yılı, 25 yılı ve 30 yılı için çok büyük bir yatırımdır. Vatandaşa hizmet ederken de şöyle yaptık, böyle yaptık demeyeceğinizi bilmenizi isterim. Son olarak Korkuteli halkından biraz sabretmelerini istiyorum" dedi. - ANTALYA