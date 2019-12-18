Başkan İsmail Taşçıoğlu güven tazeledi - Son Dakika

Almanya'nın Wuppertal şehrinde faaliyet gösteren ve Kütahya ve ilçelerinde yaptığı yardımlarla bilinen Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı İsmail Taşcıoğlu, yapılan kongrede tekrar seçilerek güven tazeledi.



Yeni yönetim kurulunda Melike Ören ,Emine Demir, Hüseyin Ali Gültekin, İrfan Abay, Fatih Mehmet Demir, Yüksel Baydar ve Mücahit Yurt' dan oluştu.



Yeniden göreve seçilen Başkan İsmail Taşcıoğlu, yaptığı konuşmada, "Yılmadan, bıkmadan, darılmadan, Avrupa ile Kütahya arasında çalışmalarımız devam edecektir. 2020 den itibaren faaliyet alanımızı genişleteceğiz,Tüm Kütahya'lı derneklerlen birlik beraberlik içinde sevdamız olan Kütahya için çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa Kütahyalılar Federasyonu, Kütahya'lı derneklerin çatısıdır ve bütün Kütahya'lı köy ve İlçe derneklerini temsil eden federasyondur. Bu federasyonun kurulmasında gösterdiğimiz gayret, bundan sonrada çalışması için devam edecektir. Bugüne kadar nasıl görev yapmış isek bundan sonrada arkadaşlarımla birlikte özveriyle çalışacağımıza güvenimiz tamdır" dedi.



Proğram Türkiye'den Almanya'ya giden yerel sanatçılar Halil İbrahim Kesen,Ali Saruhan, Almanyada Yaşayan Ömer Düzdaş ve Dj Melly ile yöresel türkülerin eşliğinde katılan misafirlerin geç saatlere kadar eğlenmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA