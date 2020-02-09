Başkan İsmail Tosun: "Akıncı, Türk halkından özür dileyip istifa etmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan İsmail Tosun: 'Akıncı, Türk halkından özür dileyip istifa etmelidir' - Son Dakika

Başkan İsmail Tosun: "Akıncı, Türk halkından özür dileyip istifa etmelidir"

47 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, İngiliz The Guardian'a skandal açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Yüce Türk Milletinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Başkan İsmail Tosun:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, İngiliz The Guardian'a skandal açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Yüce Türk Milletinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.


Akıncı'nın verdiği demeçte, "Hatay gibi Türkiye'ye ilhak olmaktan çok korkuyorum" dediğini hatırlatan MÜSİAD Şube Başkanı İsmail Tosun," Bu talihsiz açıklama Kıbrıs Türklerine, Türkiye'ye ve aziz milletimizin tarih boyunca yapmış olduğu fedakar mücadeleye saygısızlıktır. Bu şahıs derhal, başta Kıbrıslı soydaşlarımızdan olmak üzere, Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. KKTC Cumhurbaşkanlığını işgal eden şahsı kınıyor, KKTC halkının gerekli cevabı seçimlerde vereceğine inanıyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

İsmail Tosun, Kütahya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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