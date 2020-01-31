Başkan İsmail Tosun: "Filistin'i yok etme planı asla kabul edilemez" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan İsmail Tosun: 'Filistin'i yok etme planı asla kabul edilemez' - Son Dakika

Başkan İsmail Tosun: "Filistin'i yok etme planı asla kabul edilemez"

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Amerikan ve Siyonist İsrail Emperyalizminin Filistinli Müslümanlara sözde Yüzyılın Barış Planı adı altında Filistin'i yok etme planının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başkan İsmail Tosun:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Amerikan ve Siyonist İsrail Emperyalizminin Filistinli Müslümanlara sözde Yüzyılın Barış Planı adı altında Filistin'i yok etme planının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.


Bu filmin bir önceki vizyonunda Arap coğrafyasına Demokrasinin getirilmesi masalıyla başlatılan Arap Baharı kandırmacasını sonucunu Suriye, Mısır, Irak ve Libya'da gördüklerini söyleyen MÜSİAD Şube Başkanı İsmail Tosun; "Şimdi de aynı oyunu Siyonist İsrail Emperyalizmini Filistin'de, Kudüs'te başlatıyorlar. Bunu asla kabul etmiyor ve Filistin'in yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

İsmail Tosun, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Senegal'de gördüklerini anlatınca salonda alkış tufanı koptu
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:01:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan İsmail Tosun: "Filistin'i yok etme planı asla kabul edilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]