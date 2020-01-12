Başkan İsmail Tosun: "Termik santrallerinin mühürlenmesi ve kesilen cezalar yerinde bir karar" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan İsmail Tosun: 'Termik santrallerinin mühürlenmesi ve kesilen cezalar yerinde bir karar' - Son Dakika Ekonomi

Başkan İsmail Tosun: "Termik santrallerinin mühürlenmesi ve kesilen cezalar yerinde bir karar"

6 saat önce

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Tavşanlı'da yaptığı temaslar sonucu yaptığı açıklamada; Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Termik Santrallerinin mühürlenmesinin ve şirkete kesilen cezaların yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Başkan İsmail Tosun:

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Tavşanlı'da yaptığı temaslar sonucu yaptığı açıklamada; Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Termik Santrallerinin mühürlenmesinin ve şirkete kesilen cezaların yerinde bir karar olduğunu söyledi.


Başkan İsmail Tosun ve Yönetim Kurulu üyeleri Tavşanlı ilçesine giderek, Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Davut Efe'yi makamında ziyaret ederek bölgenin en büyük sorunu haline gelen Tunçbilek Termik Santralı ve Seyitömer Termik Santrallerinin Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından süresiz olarak kapatılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.


Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Termik Santrallerinin mühürlenmesinin ve şirkete kesilen cezaların yerinde bir karar olduğunu söyleyen Başkan Tosun; Kütahya'da bulunan Tunçbilek ve Seyitömer Termik Santrallerinde yaklaşık 2 bin çalışan bulunmaktadır. Bu çalışanların çoğu yıllık izinleri kullanmaları için şirket tarafından ücretli izine ayrılmış, izinlerin bitmesinden sonraki günlerde çalışanların akıbetlerinin ne olacağının net değildir. Santralin sahip olduğu şirkete kesilen ceza bir süre sonra çalışanlara ve tüm Kütahya halkına yansıyacak, dolayısıyla Kütahya cezalandırılmış olacaktır" dedi.


"BU SORUNU SADECE CUMHURBAŞKANI ÇÖZER"


Bu sorunu sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözeceğini ifade ederek Cumhurbaşkanına seslenen Tosun, "Sayın Cumhurbaşkanım, yıllardır verilen ek sürelere rağmen bacalarına filtre takmayan Termik Santrallerine tekrar bir ek süre veren kanunu veto etmeniz, bunun sonucu, Çevre Şehircilik Bakanlığının bacalarına filtre takmayan santralleri mühürlemeleri yerinde ve haklı bir karardır. Fakat santrallerin mühürlenmesi başta çalışanlar ve aileleri olmak üzere, bulundukları ilin ekonomisi ve ülkemize de zarar vermeye başlamıştır. Filtre siparişi veren ve bağlayıcı taahhütte bulunacak şirketlere santrallerin tekrar üretime başlamasını için ek bir süre vermenizi istirham ediyorum. Aksi takdirde bir süre sonra bu santraller tamamen, telafisi ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak sizden büyüklük göstermenizi bekliyorum "diye konuştu. - KÜTAHYA

İsmail Tosun, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu
Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız Balıkçılar ne umdular, ne buldular! Vatandaş satın almak için birbiriyle yarıştı

Son Dakika Haberleri
18:24 Bakan Varank, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
16:55 Bakan Soylu Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika Ekonomi
16:51 Nasıranlı Grup, DEİK'te başarılı bir şekilde yer aldı - Son Dakika Ekonomi
16:16 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi - Son Dakika Ekonomi
16:16 Balıkçılar ne umdular, ne buldular! Vatandaş satın almak için birbiriyle yarıştı - Son Dakika Ekonomi
14:44 Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 18:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan İsmail Tosun: "Termik santrallerinin mühürlenmesi ve kesilen cezalar yerinde bir karar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]