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Başkan İsmet Özotraç: "STK'lar birlik ve beraberliğimizi de sağlıyor"

1 saat önce

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahyalılar Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan İsmet Özotraç:

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahyalılar Derneği'ni ziyaret etti.


Dernek Başkanı ve üyeleri ile görüşen KUTSO heyeti, Kütahyalılar Derneğinin yürüttüğü çalışmaların, toplumsal açıdan önemli olduğunu vurgulayarak, başarılar diledi.


Kütahyalılar Derneği Başkanı Zekeriya Dağcı, sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yürütülen 'Geleceğini düşün, bağımlı olma projesi' ile Kütahya merkezdeki üç mahallede başlatılan 'Mahallinde destek projesi' konularında bilgi paylaştı.


Karşılıklı görüş alış verişi yapılan ziyarette, dernek yetkililerini tebrik eden ve başarı dileyen Özotraç, sivil toplum kuruluşlarının, şehir açısından önem taşıdığını, birlik ve beraberliğin sağlanması için etkili bir faktör olduğunu dile getirerek, yapılacak çalışmalarda KUTSO'nun işbirliğine hazır olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:53 Kaynak: İHA
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