Başkan İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz" - Son Dakika

Başkan İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz"

02.04.2021 10:53
Başkan İsmet Yıldırım,

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, görevde bulunduğu yaklaşık iki yıllık süreçte Ümraniye'de hayata geçirilen projeleri sanat, basın, siyaset ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu '2 Yıllık Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı'nda paylaştı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, görevde bulunduğu yaklaşık iki yıllık süreçte Ümraniye'de hayata geçirilen projeleri sanat, basın, siyaset ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu '2 Yıllık Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı'nda paylaştı. Burada yaptığı konuşmada Başkan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, biz kavga etmeye yıkmaya gelmedik, gönüller yapmaya geldik diye. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen 2 Yıllık Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bizler iyilik için, güzellik için yola çıkmış bir kervanın yolcularıyız. Dünyada son iki yılda onca tatsızlık yaşanırken biz Ümraniye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotadan şaşmadan gönül belediyeciliğini hakkıyla temsil etmeye gayret ettik. Birileri yaşlılarını kendine yük görürken, hatta korona virüs sürecinde huzur evlerinde, yalnız yaşadıkları evlerinde onları ölüme terk ederken, sahipsiz bırakırken bizler her birini tecrübe abidesi gördüğümüz yaşlılarımızın, büyüklerimizin, bütün bakımlarını yaptık, evlerini temizledik, tırnaklarını kestik, ilaçlarını düzenledik, saçlarının dahi bakımlarını yaptık, onlara sahipsiz olmadıklarını hissettirip vefamızı gösterdik. Ümraniye'deki bütün ibadethanelerimizi can evimiz olarak gördük. Bütün mabetlerimizin aylık rutin temizliğini yapıyoruz. Çevrelerini düzenliyoruz. Şadırvanlarını, abdesthanelerini yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayvanların Allah'ın dilsiz kulları olduğunu, onları sevmenin, korumanın ve tedavilerinin yapılmasının insanlık vazifesi olduğunu belirten Başkan İsmet Yıldırım, " Birileri kendi lüks ihtiyaçlarını gidermek için, zevkine, bencilce onlara zarar verse de biz son iki yılda minik dostlarımız için hayvan kliniği kurduk. Sokaklarda yaşayan veya evcil olan hayvanlarımız eğer hastalanır veya yaralanırsa onları ambulansla alıp kliniğimize getiriyoruz, tedavisini yapıyoruz, ameliyat gerekiyorsa ehil veterinerlerimizce ameliyatlarını da yapıyoruz" diye konuştu.

"22 spor branşının içerisinde olduğu Spor Köyü kuruyoruz"

Başkan Yıldırım, "İlçemizdeki gelişim ve değişimden, ilçemizdeki yeniliklerden daha fazla haberdar olacaksınız. Çünkü yaptığın işi doğru iletişim kanallarıyla anlatamadığın sürece o iş yalnızca dar bir çevrede bilinir kalıyor. 2 yılda 22 çok amaçlı saha yapıldı. Bu sahaların hepsi kendi içinde ayrı bir sosyal alan olarak planlanarak yapıldı. Yani kafesini, oturma alanını, soyunma odalarını, fitness salonlarına, güvenlik kameralarına kadar düzenleyerek aktif hale getirdik. Ümraniye'de golf sahamız dahi var desem bu başkan da hayal mi kuruyor diye aklınızdan geçebilir ama şurada az ilerde 12 delikli golf sahamız da kullanımda ve buradan şunu da söylemiş olayım, 22 spor branşının içerisinde olduğu Spor Köyü kuruyoruz" dedi.

Son 2 yılda yaklaşık 30 bin tona yakın geri dönüşüm

Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde sıfır atık projesiyle ciddi bir yol kat ettik diyen Başkan Yıldırım "Bizler de Ümraniye Belediyesi olarak son 2 yılda gün aşırı, evlerden, okullardan, iş yerlerinden geri dönüştürmek için atık topluyoruz. Ama öyle kapının önüne koy alalım değil. Direk evinin kapısına gidip tek tek alıyoruz. Plastik ayrı, yağ atıkları ayrı, cam ayrı, kağıt ayrı. Geri dönüşümde son 2 yılda yaklaşık 30 bin tona yakın geri dönüşüm sağladık" şeklinde konuştu.

"Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz"

Kültür Turizm Bakanlığımız ile birlikte Türkiye'de bulunan 4 AVM Halk Kütüphanesinden birini Ümraniye'de açtıklarını söyleyen Başkan İsmet Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, biz kavga etmeye yıkmaya gelmedik, gönüller yapmaya geldik diye. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz. Son 2 yılda 8 bin 476 hastamıza hasta nakil hizmeti verdik, özel gereksinimi vatandaşlarımıza evlerinde doğum günü kutlaması düzenleyerek onların mutlu olmalarını sağladık. Bütün engelleri ortadan kaldıracak özel gereksinimle vatandaşlarımızın hayatlarını noksansız devam ettirebilecekleri projeler üzerinde çalışıyor ve yeni projeleri hayata geçiriyoruz, bunlardan bir tanesi de engelsiz yaşam merkezi. Projesini bitirdik önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp kısa sürede bitireceğiz. Biz AK Partili belediyeler olarak laf değil iş yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz
Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz
Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz
Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Siyaset, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan İsmet Yıldırım, 'Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz' - Son Dakika


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