Başkan İzci: "Mavi Marmara saldırısının 10. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" - Son Dakika

Başkan İzci: "Mavi Marmara saldırısının 10. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"

İHH Adıyaman İl Başkanı Mahmut İzci, Mavi Marmara Gemisine yapılan saldırının 10. Yılında şehitleri rahmetle andıklarını dile getirerek Kudüs'e özgürlük istedi.

Başkan İzci:

İHH Adıyaman İl Başkanı Mahmut İzci, Mavi Marmara Gemisine yapılan saldırının 10. Yılında şehitleri rahmetle andıklarını dile getirerek Kudüs'e özgürlük istedi.


Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisindeki masum insanlara yönelik İsrail askerlerince yapılan saldırı sonrasında şehit olan Adıyamanlı Fahri Yaldız'ın kabrine gelen İHH Adıyaman Başkanı Mahmut İzci, İHH Gönüllüleri ve Fahri Yaldız'ın ailesi ve sevenleri burada dualar etti. Yapılan dualar sonrasında açıklamalarda bulunan İHH Adıyaman Başkanı Mahmut İzci, "İsrail'in uluslararası sularda Gazze Özgürlük Filosuna düzenlediği saldırının üzerinden 10 yıl geçti. 10 insani yardım gönüllüsünün içinde bulunan Fahri abimizin şehit edildiği, onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü ve mağdur edildiği Mavi Marmara saldırısının 10. yıl dönümündeyiz.


70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır.


Filistin, mücadelesi sürecinde her geçen gün Siyonist İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede havadan ve karadan uygulanan ambargo artık denizden de dikenli tellerle uygulanıyor. Filistin, İsrail'in uyguladığı zalim baskı ve ablukayla adeta açık bir cezaevi durumuna getirildi. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir.


Filistin davamız insanlık mücadelesi olduğu kadar Kudüs'te çalınan hakların iadesi davasıdır. Nitekim ilk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti ve ABD, Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir.


Bizler buradan Kudüs'ü asla yalnız bırakmayacağımızı herkese haykırıyoruz.


Bugün burada Şehit Fahri Yaldız abimizin kabri başında ve tüm Türkiye'de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Mavi Marmara misyonu ve davasını unutmadık ve unutturmayacağımızı, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde yaptığı tüm insan Hakkı ihlallerinin, işgallerinin katliamlarının hesabını vereceği bir dünya daha adil daha yaşanabilir bir dünya olacağına inanmaktayız.


Kıymetli misafirler, tüm dünyadaki Müslümanlar tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve Türkiye İsrail ile olan bütün anlaşmalarını iptal etmeli ve bütün ilişkilerini kesmelidir. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.


Bundan 10 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara, İslam dünyasına ve ezilen tüm halklara umut olmuştur. İnsanlığın ortak vicdanı haline gelmiş olan bu umudu canlı tutmak hepimizin görevidir. Bu vesile ile Kudüs ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Başta Fahri Yıldız abimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Marmara, İsrail, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 07:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan İzci: 'Mavi Marmara saldırısının 10. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz' - Son Dakika

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