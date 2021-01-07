Başkan Joe Biden, "Onlar isyankar bir kalabalıktı, isyancılardı, yerli teröristlerdi" - Son Dakika

Başkan Joe Biden, "Onlar isyankar bir kalabalıktı, isyancılardı, yerli teröristlerdi"
07.01.2021 22:17
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Onlar isyankar bir kalabalıktı, isyancılardı, yerli teröristlerdi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Onlar isyankar bir kalabalıktı, isyancılardı, yerli teröristlerdi. Bu kadar basit, bu kadar basit" dedi
(İHA)
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