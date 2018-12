Başkan Kadir Albayrak Personelin Yeni Yılını Kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile bir araya gelerek tüm personelin yeni yılını kutladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile bir araya gelerek tüm personelin yeni yılını kutladı.



Sosyal belediyeciliğin başarılı örneklerini ortaya koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli, yeni yıl öncesinde Başkan Kadir Albayrak önderliğinde bir araya geldi. Özdemirler Düğün Salonu'nda personelle buluşan Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ'a hizmet noktasında emek veren tüm personele mutlu yıllar diledi.



Etkinlikte bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Temsilcisi olduğumuz kurum, 172 proje ve 1 milyar 750 milyon TL tutarında yatırımla Tekirdağ'a hizmet veriyor. Bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman herkes biraz farklı düşünecektir. Bu yatırımların devamına ihtiyacımız var. Tekirdağ, Büyükşehir Belediyesi'nin 2. ve 3. dönemlerinde Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelecektir. Tekirdağ bu dönemde Türkiye'nin en önemli Büyükşehir Belediyeleri arasına girecektir. Bundan herkes emin olsun. Ben Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu gücü sizlerden alıyorum. O yüzden bu kadar kendimden emin konuşuyorum. Bu başarı sizlerindir arkadaşlar. Bu dönem 2014 – 2019 dönemidir ve bu dönemde şoförden daire başkanına kadar herkesin emeği vardır. Ama bu başarıdaki en büyük pay bizleri buralara getiren kıymetli Tekirdağ halkıdır. 5 yıllık süreç içerisinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak kentimize önemli hizmetler verdik. Son olarak Bilecik'te düzenlenen bir ödül töreninde ödül aldık Marmara Bölgesi'nin en başarılı belediyesi ödülüne layık görüldük. Bu başarı hepimizin. Geçmişimize her daim saygı duyalım ancak yönümüz her zaman ileri baksın. Yarından itibaren yeni yıla ümitlerle başlayın, güzel hayaller kurun. Ben 2019 yılının sizlere güzellikler getirmesini diliyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle beraber her daim mutlu olun. 2019 yılı Tekirdağ'ımıza, ülkemize barış, huzur ve mutluluklar getirsin. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum" dedi.



Başkan Albayrak, konuşmasının ardından personel ile tek tek tokalaşarak iyi seneler dileklerinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı