BAŞKAN KADİR ALBAYRAK SABAH KAHVALTISINDA GÜZELKÖY MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

BAŞKAN KADİR ALBAYRAK SABAH KAHVALTISINDA GÜZELKÖY MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN KADİR ALBAYRAK SABAH KAHVALTISINDA GÜZELKÖY MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Katılımcı bir yönetim anlayışıyla her zaman halkla iç içe olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile birlikte ilçeye bağlı Güzelköy (Melen) Mahallesi'nde sabah kahvaltısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Katılımcı bir yönetim anlayışıyla her zaman halkla iç içe olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile birlikte ilçeye bağlı Güzelköy (Melen) Mahallesi'nde sabah kahvaltısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlarla kahvaltıda buluşan Başkan Kadir Albayrak, kahvaltı programının ardından Güzelköy Mahallesi sakinleri ile sohbet etti ve mahalleleri ile ilgili talep ve önerilerini dinledi.

"Tarihimize ve Kültür Varlıklarımıza Saygılı Bir Anlayışla Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım, hizmet ve projeleri hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Albayrak, mesai mefhumu gözetmeksizin, kaliteli bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, "Birlikte yönetme anlayışımızın bir gereği olarak halkımızın tüm kesimleriyle bir araya geliyoruz. Karar süreçlerimizi vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerileri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Salgınla mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımızın yanı sıra hizmet süreçlerini de aksatmayacak şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Başlatmış olduğumuz önemli projelerimizden birini tamamlama gurur ve mutluluğuna eriştiğimiz yerlerden biri Güzelköy Mahallemiz oldu. Mahallemizin önemli bir tarihi ve kültürel değeri olan, Osmanlı İmparatorluğu'nun Trakya Bölgesi'ndeki ilk eserlerinden biri olduğu tahmin edilen Tarihi Güzelköy Camii'ni ibadete açtık. Kentsel değerlerimize, tarihimize ve kültür varlıklarımıza saygılı bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kırsal Turizmi Geliştirme Projemiz kapsamında yer alan Güzelköy Mahallemizin kırsal turizm faaliyetlerinin ve gastronomi turlarının önemli noktalarından biri haline geleceğine inanıyorum. Gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar Güzelköy Mahallemize, Şarköy ilçemize ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Albayrak'ın ardından söz alan Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve mahalle sakinleri, Güzelköy Mahallesi ve Şarköy ilçesinde hayata geçirilen hizmet, yatırım ve projeler için Başkan Albayrak'a ve çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum BAŞKAN KADİR ALBAYRAK SABAH KAHVALTISINDA GÜZELKÖY MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞKAN KADİR ALBAYRAK SABAH KAHVALTISINDA GÜZELKÖY MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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