Başkan Kadir Bıyık'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Kadir Bıyık'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika

Başkan Kadir Bıyık'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

6 saat önce

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Bıyık'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı, System.String[]

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Kadir Bıyık, yayımladığın mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözünden alıntı yaparak, " Atatürk kahraman yiğitlerle düşman askerini geri püskürtmüş ve bozguna uğratmıştır. Çanakkale'de dünyada emsali görülmemiş bir zafer kazanılmıştır. Çanakkale'nin geçilemeyeceği sadece kitaplara değil dünyaya kazınmıştır. Yeni bir ruhun diriliş destanının adıdır Çanakkale. Türk Milletinin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadelenin adıdır bu Çanakkale. Bir duruş, bir varoluştur Çanakkale. Çanakkale;15'lilerin gidip dönmeyi düşünmeden şehadet şerbetini kana kana içtiği yerdir. Çanakkale; Seyit Onbaşıdır, Mehmet Çavuş'tur, Nezahat Onbaşı'dır, Mustafa Kemal'dir. Çanakkale zaferinin 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Baş Komutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna şehadet şerbetini içmiş atalarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye paylaştı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:31 Kaynak: İHA
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