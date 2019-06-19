Başkan Kadir Dağlı'dan Federasyon Başkanı Özdemir'e ziyaret
1 saat önce
Nuno Andre Coelho dosyası için İstanbul'da bulunan Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:41 Kaynak: İHA
Nuno Andre Coelho dosyası için İstanbul
'da bulunan Balıkesirspor
Başkanı Kadir Dağlı
, Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Nihat Özdemir
'i ziyaret etti. Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Balıkesirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Nuno Andre Coelho dosyası ile ilgili İstanbul'da bulunan Kulüp Başkanımız Kadir Dağlı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i makamında ziyaret etti. Balıkesir'e ve Balıkesirsporlu herkese selamlarını ileten TFF Başkanı Nihat Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti Başkanımız Kadir Dağlı ile paylaşırken, Balıkesir'e karşı ayrı bir sevgisinin olduğunu da belirtti. Sn. Nihat Özdemir'e, Balıkesir'e ve Başkanımız Kadir Dağlı'ya göstermiş olduğu saygı ve sevgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR
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