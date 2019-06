Başkan Kadir Dağlı: "Küme düşme riski ortadan kalktı"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da Başkan Kadir Dağlı, As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Umut Kırtıl ve Basın Sözcüsü Mehmet Demiraslan birlikte basın toplantısı düzenledi. Başkan Dağlı, Nuno Andre Coelho dosyasının kapanmasıyla birlikte küme düşme riskinin ortadan kalktığını ifade etti.



Kulüp tesislerinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Kadir Dağlı, Nuno Andre Coelho dosyasının kapatılmasıyla ilgili Hırvat kaleci Andrija Vukovic'in kendilerine maddi anlamda büyük katkı sağladığını söyledi ve kendisine teşekkür etti.



Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Nuno Andre Coelho dosyasını kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sonrasındaki süreç hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Dağlı elde kalan parayla ya Mustafa Akar dosyasını kapatacaklarını yada transfer yapacaklarını açıkladı. Başkan Kadir Dağlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Biz ilk kulüp başkanlığına seçildiğimiz günden beri çözülmesi gereken Nuno Andre dosyası vardı. Dosyanın çözülmediğinde başımıza neler geleceğini biliyorduk. Bu dosyayla alakalı girişimde bulunmuştuk. Bankanın verdiği rakamları bilenler vardır bilmeyenler vardır. Bize bankanın vermiş olduğu 400 bin Euro'luk bir rakam var. Yücel Başkanımızın girişimleriyle bu rakam bundan 2 ay önce 500 bin Euro'ya kadar çıkartılmıştı. Ama biz kulübü aldığımız günden sonra bu rakam 400 bin Euro'dan geri rakamlara düştüğünü gördük. Bunun nedeniyse diğer alacakların sıraya girmesi. Biz müracaat ettiğimiz zaman bankada girişimlerde bulunduk. Bize en son verdikleri rakam 400 bin Euro civarıydı. Ödenecek toplam rakam 780 bin Euro. 780 bin Euro bundan 5 sene önceki 780 bin Euro. Ancak Euro yerinde durmuyor. Bu rakam 1 milyon Euro'ları geçmiş pozisyona geldi. Biz hem bankayla hem de futbolcuyla görüşme aşamasındaydık. Bu aşamada sağ olsun futbolcu ve avukatı indirimde bulundular. Ama 600 bin Euro gibi bir rakam ödedik. Ama bilinmeyenler var. Federasyonun harcı mesela. Harç haricinde avukatın istediği paranın maddesi ayrı. Bu rakam bugün itibariyle biz hiç pazarlık etmeseydik 980 bin Euro civarında oluyor. Biz bu rakamı 600 bin Euro'ya çözdük ama bu iş bize 787 bin Euro'ya falan geldi. Bu borçta 455 bin Euro bizim kalecimiz destek oldu. Sağ olsun bize destek oldu ama biz bu yardımı almak için kendisine müracaat ettiğimizde kendisi bizi sevdiği için bunu yaptığını söyledi. 780 bin Euro'nun 600 binini biz futbolcuya ödediysek geri kalan parayı ne yaptı? Yönetimde topladık. Biz bu sorunu halledebileceğimizi biliyorduk. Allah'a şükür hallettik. Ben Vukovic'e verdiği paradan dolayı kendisine teşekkür ediyorum"



Transfer yasağında son söz TFF'nin



"Biz federasyondan şu anda yazımızı bekliyoruz. Federasyondaki işlem şöyle sürüyor. Biz bu parayı ödedikten sonra federasyona bildirimde bulunuyoruz. Kendi avukatı da FİFA'ya bir yazı gönderiyor parayı aldığına dair. Bugün itibariyle biz TFF'den yazının gelmesini bekliyoruz. Yazı geldikten sonra federasyonun ve FİFA'nın alacağı karara göre transfer yasağımızın kalkıp kalkmayacağı belli olacak. Bizim elimizdeki metinde şu yazıyor. Federasyonla alakalı olan paranızı ödeyin, ödedikten sonra bütün uygulamalara bakacağız yazıyor. Bizim artık küme düşme riskimiz yok. Bunu yüzde 100 ortadan kaldırdık. Ama transfer yasağıyla alakalı bildirimi federasyon bize gönderecek ve net olarak öğreneceğiz. Bizim tahminimiz transfer yasağının kaldırılması yönünde."



"Mustafa Akar'a olan borç 19 milyon TL"



"Balıkesir'in Mustafa Akar'a 10 milyon TL olarak bildiği borç aslında dolar üzerinden. Bunun bilinmesi gerekiyor. Biz kulübü devraldığımızdan sonra ikinci bir sözleşmenin olduğunu ve sözleşmede de dolar olarak sözleşme yapıldığını gördük. Bunun kimsenin bildiğini sanmıyorum. Şu anda dolar hesabına vurduğumuz zaman yaklaşık 19 milyon TL gibi bir rakam yapıyor. Ama şehir bunu 10 milyon TL olarak biliyor. Kanunen açılan dosya TL üzerinden, biz bununla alakalı olarak ne yapacağımıza karar vereceğiz. Çünkü dolarını bozduran bir esnaf var. Herkes bunu TL biliyor ama biz bunu dolar olarak ödeyeceğiz. Bir ödeme planı çıkaracağız. Piyasanın bildiği yük birse üzerimizdeki yük üç. Mustafa Akar'ın kulübü zora sokmayacağını düşünüyoruz ama kendisi bir miktar ödeme almak istiyor."



U-21 ile ligde kalmayı hedefliyoruz



"Teknik direktör konusunda bizi her gün birisi arıyor. Emre Aşık ile oturduk ama resmi bir toplantı değildi. Geçtiğimiz günlerde Giray Bulak ile de sohbet etme fırsatım oldu. Kendisi bize gücendiğini söyledi. Bende kendisinden bir hayırlı olsun demesini beklediğini söyledim. Balıkesirspor'dan çok yorulduğunu ve ne kadar para verilirse verilsin gelmeyeceğini söyledi. Futbolcular ve teknik direktörlerin menajerleri arıyor ama biz borcumuzu ödeyip küme düşmekten kurtulduğumuzdan dolayı gerekirse U21 takımımızla lige çıkacağız. Bu sene U21 kapatıldı. Büyük takımlardaki birçok futbolcu şu anda boşta. Bunlarla alakalı bizi her gün arıyorlar. Biz U21 Takımımızın başarılı olacağına inanıyoruz. Kemik kadromuzun yanına U21'de iyi oynayan isimleri katmak istiyoruz. Bizim şampiyonluk amacımız yok. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Bizi ligde tutacak bir ekip içerisinde olmak istiyoruz. Biz U21 ile çılgın bir futbol oynayıp ligde kalmayı hedefliyoruz."



32 personel ile çalışıyoruz



"İlk geldiğimiz zaman işten çıkarmalar oldu. Kulübü ilk aldığım zaman ticari mantıkla baktım. Kulüpte yaklaşık olarak 64 tane çalışan var. Hatayspor başkanını aradım. Kendilerinde kaç personel olduğunu sordum ve 29 kişi çalıştığını söyledi. Bütün ekibi topladık ve karar aldık. Aslında belediyede çalışan ama haftanın 2 günü Balıkesirspor'a gelen isimler var. Gelmese olur mu dedim, olur. Biz burada hakkaniyetli çalıştık. Yücel Başkanın katında 2 çaycı var bizde 4 çaycı var. Ben işten çıkardığım arkadaşlardan helallik istedim. Bizde şu an 32 personel var."



"İsim sponsoru konusunda görüşmelerimiz sürüyor"



"İsim sponsorluğu konusunda 6-7 büyük firma ile görüşmelerimiz oldu. Görüşmelere İstanbul'da devam edeceğiz. İsim konusunda Daikin firması ile görüşmemiz oldu. Çok olumlu karşıladılar. Rakam konusunda bu hafta içerisinde olanlarla da görüşeceğiz. Balıkesirspor Kulübü adı altında hangi firma hangi rakamı hangi yerleri alacaksa benim için en üst merci önemli." - BALIKESİR

