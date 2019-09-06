Son Dakika Haberleri: Başkan Kadir Kara'dan 2019-2020 eğitim öğretim yılı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kadir Kara'dan 2019-2020 eğitim öğretim yılı mesajı

2 saat önce

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Kara'dan 2019-2020 eğitim öğretim yılı mesajı, System.String[]

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara mesajında; "Kıymetli çocuklar ve gençler sizler; ailenizin, köyünüzün, mahallenizin, şehrinizin ve ülkemizin ümidisiniz. Okullarda alacağınız eğitim ve bilgiler ile ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençler, geleceğin büyük Türkiye'si sizin sayenizde daha çok kalkınacak ve büyüyecektir. Alacağınız eğitim öncelikle kendinizin, ailenizin ve ülkemizin en büyük güvencesi olacaktır.

Sevgili gençler; Ülkemizin her alanda dünyada adından söz ettirmesi sizin, sizleri yetiştiren değerli öğretmen ve aileleriniz sayesinde olacaktır. Yarınımız için eğitim-öğretim çalışmalarımızı en güzel şekilde yaşamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren ve kutsal görevi icra eden tüm öğretmenlerimize başarılar diliyor, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen, veliler ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Selam, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum." İfadelerini kullandı.

Kadir Kara, Osmaniye, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:45 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi
ABD'den Türkiye'ye 100 milyar dolarlık ziyaret "İhraç talebi olağanüstü bir durum değil" AB'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:47:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kadir Kara'dan 2019-2020 eğitim öğretim yılı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]