Başkan Kadir Kara'dan Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü Mesajı
1 saat önce
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:48 Kaynak: Bültenler
Başkan Kadir Kara mesajında; "1845'ten bugüne vatanı ve milleti uğruna canlarını vermekten bir adım dahi geri durmayan kahraman polis teşkilatımızın bugün kuruluşunun 174'üncü yıldönümünü kutluyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğü ve Aziz Türk Milletininbirlik, huzur ve refahı için her an görevde olan polis teşkilatımızın, kahraman güvenlik güçlerimizin millet olarak daima yanında ve arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Osmaniyemiz ve Tüm Ülkemizin güvenliği için üstün gayret gösteren polis teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor,memleketimizin huzuru ve güvenliği içinmücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran ile anıyorum." İfadelerini kullandı.
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