Başkan Kadir Kara, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Toplantıda Covid-19 salgını ile mücadele ve alt yapı projeler başta olmak üzere belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İki bölüm olarak yapılan toplantının ilk bölümünde Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer tarafından Covid-19 salgınına karşı Osmaniye Belediyesi tarafından uygulanan Acil Eylem ve İzleme Planı hakkında mahalle muhtarlarına bilgi verildi.

Toplantının salgın ile mücadele kısmında bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Yusuf Çomu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Covid-19 salgını ile ilgili Osmaniye'ye yönelik hassasiyetini belirterek :" MHP Genel Başkanımız, Hemşehrimiz, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi şahsımı arayarak, bu salgında parti teşkilatı olarak hemşehrilerimizin sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu ifade etmiş ve hassasiyet göstermemiz talimatlarını bizlere iletmiştir. Biz de parti teşkilatı olarak liderimizin emir ve talimatları ışığında salgın ile mücadelede belediyemizin yanında olmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Toplantının ikinci kısmı ile belediye hizmet değerlendirmelerine ayrıldı. Mahalle muhtarlarına " Osmaniye Büyümekte Kararlı " sloganı ile seslenen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, şehrin geleceği açısından büyük önem taşıyan ve tarihi yatırımlar olan Yağmur Suyu Drenaj Hattı, Kanalizasyon Şebekesi Yapımı ve İçme Suyu temin projeleri hakkında sunum yaptı. Başkan Kadir Kara; "Şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını kökten çözecek projelere hep birlikte imza atıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak bu dev yatırımlarımızı Osmaniye'mize kazandırdık ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız ve yapmakta olacağımız her çalışmayı Osmaniye'mizin geleceği için yapıyoruz. Osmaniye için artık daha büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Mahalle muhtarlarımızla daha sık bir araya gelerek projelerimizi konuşmaya, onların da fikirlerini alarak hizmetlerimizi en verimli şekliyle yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Osmaniye Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Özener; Osmaniye'miz için büyük yatırımlar gerçekleşiyor. Osmaniye'mize bu yatırımları kazandıran ve bilgilendirme toplantısı düzenleyerek bizlere sunum yapan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara'ya mahalle muhtarlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Toplantıya MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur, MHP KAÇEP İl Kadın Kolları Başkanı Binay Efendioğlu, Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Ahmet Özener, belediye başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.