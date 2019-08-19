Son Dakika Haberleri: Başkan Kahraman'dan 'Atatürk portresi' açıklaması
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Başkan Kahraman'dan 'Atatürk portresi' açıklaması

1 saat önce

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, Van Valisinin belediyedeki Atatürk'ün portresini indirdiği yalanının PKK ve FETÖ'nün ortak algı operasyonu olduğunu söyledi.

Başkan Kahraman'dan 'Atatürk portresi' açıklaması, System.String[]
Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, Van Valisinin belediyedeki Atatürk'ün portresini indirdiği yalanının PKK ve FETÖ'nün ortak algı operasyonu olduğunu söyledi.

Açıklamalarda bulunan Ayhan Kahraman, Atatürk'ün portresinin layık olduğu baş köşede olduğunu belirterek, "Van Valisinin belediyedeki Atatürk'ün portresini indirdiği yalanı, PKK ve FETÖ'nün ortak algı operasyonudur. Lütfen itibar etmeyelim. Kayyumun atamasıyla Van ilimizde daha huzurlu ve güvenli bir ortam olacak. Kayyumla birlikte yarıda kalan hizmetlerimiz yeniden başlayacak. Artık PKK terörü ve yandaşları ortalıkta cirit atamayacaklar. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın vermiş olduğu bu karara biz Van halkı olarak saygıyla karşılıyoruz. Van ilimiz daha güzel olacak. Hiç kimsenin bu konuda zere kadar bir şüphesi olmasın" dedi. - VAN
Mustafa Kemal Atatürk, Ayhan Kahraman, PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:28 Kaynak: İHA
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