Son Dakika Haberleri: Başkan Kahraman'dan Başkan Tanış'a Ziyaret

Başkan Kahraman'dan Başkan Tanış'a Ziyaret

10 dakika önce

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Kahraman'dan Başkan Tanış'a Ziyaret, System.String[]
Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerde Van'ın Gürpınar ilçe Belediye Başkanlığına seçilen Hayrullah Tanış'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Başkan Kahraman, Başkan Tanış'a görevinde başarılar diledi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:27 Kaynak: İHA
Ayhan Kahraman, Hayrullah Tanış, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı Abdullah Gül'den Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na Talimat: Bekleyin Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 00:37:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kahraman'dan Başkan Tanış'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]