Başkan Kahraman'dan Başkan Tanış'a Ziyaret

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.



Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerde Van'ın Gürpınar ilçe Belediye Başkanlığına seçilen Hayrullah Tanış'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Başkan Kahraman, Başkan Tanış'a görevinde başarılar diledi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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