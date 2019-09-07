Başkan Kahraman'dan HDP Diyarbakır il binası önündeki protestolara destek

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, çocuğunu PKK terör örgütünden almak için HDP önünde eylem başlatan annelere destek verdiklerini söyledi.



Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, "Hacire ana bu eylemi başlatarak büyük bir akıma neden oldu. PKK terör örgütüne ve siyasi destekçisi HDP'ye en büyük operasyonu Hacire ana yapmıştır. Hacire ana yaralı ana yüreklerine merhem olmuştur. Diyarbakır'da başlayan bu eylem dağlara evlatları kaçırılan HDP'nin yardımıyla PKK terör örgütüne teslim edilen çocukların analarına ilham kaynağı olmalı. Biz şehit ve gazi aileleri olarak Hacire ananın başlatmış olduğu protesto hareketini destekliyoruz. Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan bütün anaların arkasındayız. Bu hareket PKK'yı ve siyasi destekçisi HDP'yi şaşkına çevirecektir. Kahraman yürekli Hacire ananın evlat hasretiyle yanan yüreği silahtan üstün gelmiştir. Sağ salim evlatlarını kollarına almıştır. Yüreği yaralı bütün analara sesleniyoruz. Sizlerin önüne hiçbir güç engel olmayacaktır. PKK terör örgütü tarafından dağa evladı kaçırılan bütün analar PKK'nın destekçisi olan HDP binalarını ve HDP yöneticilerine haklı olduğunuz davanızı yüzlerine haykırın. Onlara biricik evlatlarınızı vermeyin. Can parçası evlatlarınızı elinizden alanlara fırsat vermeyin, korkmayın onlar sizden korksun. HDP'lilerin çocukları yazlıklarda, villalarda yaşarken sizin çocuklarınız dağlarda harap olmaktadır. Asla müsaade etmeyiniz. PKK terör örgütü destekçisi HDP genel başkanı ve eş başkanlarının vekillerinin çocukları neden dağa çıkmıyorlar" ifadelerine yer verdi - VAN