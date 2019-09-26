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Başkan Kahraman'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e ziyaret

8 dakika önce

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret etti.

Başkan Kahraman'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e ziyaret, System.String[]

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret etti.


Ankara ziyaretleri kapsamında Guvenlik Koruculari Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman bugün Jandarma genel komutanı Orgeneral Arif Çetin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşma yapan Başkan Kahraman; "Komutanimizi düzenli aralıklarla ziyaret ediyoruz. Komutanımız engin tecrübeleriyle bizlere yardımcı oluyor. Bugun yine bazi talepler için paşamızı ziyaret ettik. Bu taleplerimiz musadenizle ozetleyecek olursak, mahalle bekçilerine verilen statü özlük hakları korucularımıza da uyarlanarak kır, koy, orman bekcisi olarak sistem değişebilir. Guvenlik korucularımız görev ve sorumluluk bakımından jandarma komutanlıklarına bağlı olarak çalıştırılması Sosyal güvence olarak verilen hakkın tam olarak güvenlik korucularını kapanmaması ve bu konuyla alakalı bir çalışmanın yapılması ve 657 devlet memurları ve memur emeklisi kanununa dahil edilmektir. Ben komutanımıza güvenlik korucularına göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü kendisine, güvenlik korucuları adına huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Orgeneral Çetin ise; "Güvenlik korucularımız jandarma ailesinin bir parçasıdır. Doğu ve Güney Doğuda bölücü terör örgütlerine karşı yürütülen mücadale de devletinin eli, kolu ve gözü olmuşlardır. Guvenlik korucularımızın sorun ve sıkıntılarını yakinen biliyorum. Özelikle özlük hakları konusunda eksiklerimiz var. Bunların ivedi çözümü içinde üst makamlara gerekli iletilerde bulundum. Talepleriniz konusunda da devletimizin gereken hasasiyeti gostereceğinden eminim. Korucularımız da emin olsunlar" dedi. - VAN

Arif Çetin, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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