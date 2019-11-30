Son Dakika Haberleri: Başkan Kalaycı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Son Dakika Güncel Başkan Kalaycı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Kalaycı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

6 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmasını inceledi.

Başkan Kalaycı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmasını inceledi.


Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından şehrin farklı noktasında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. TEKMARSAN Yeni Sanayi Sitesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kalaycı, "Şehrimizin birçok noktasında faaliyet gösteren ekiplerimiz çalışmalar kapsamında yeni yerleşim alanlarından olan sanayi sitesinin bağlantı yollarını sıcak asfalt ile kaplayarak daha sağlıklı ve kullanışlı hale getiriyor. Şehrin her noktasına hizmet götürme sözü vererek çıktığımız bu yolda sokak, cadde, mahalle ayrımı yapmaksızın gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


İncelemelerin ardından Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, asfalt ekibiyle tek tek selamlaşarak tatlı ikram etti. - KARAMAN

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
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